Белорусские лесники рапортовали о строительстве 100 км дорог в 2023 году. Где?

Опубликовано: 19.01.2024 10:51 , Обновлено: 19.01.2024

В министерстве лесного хозяйства Беларуси сообщили 19 января, что в 2023 году лесхозы страны построили больше 100 км новых лесохозяйственных дорог.

“Новые дорожные артерии появились во всех областях страны. Всего в эксплуатацию было введено 18 лесохозяйственных дорог общей протяженностью 100,906 км”, - похвалились в ведомстве.

Там уточнили, что больше всего лесных путей продлили в 2023-м году в Гомельской области - там было введено около 28,5 км.

Всего дороги появились в таких лесных хозяйствах:

в Ганцевичском,

Дрогичинском,

Ивацевичском,

Дисненском,

Лепельском,

Лиозненском,

Ельском,

Лельчицком,

Октябрьском лесхозах,

Чечерском спецлесхозе,

Ивьевском,

Островецком опытном,

Слонимском,

Сморгонском опытном,

Березинском,

Борисовском опытном,

Стародорожском опытном,

Узденском,

Костюковичском лесхозах.

Финансирование строительства объектов осуществлялось за счет отчислений части средств, полученных от реализации древесины, и средств республиканского бюджета.

Ранее Телеграф сообщил, вот жители Борисова заметили два дорожных знака, каких ещё не видели не только в Беларуси, но и в других странах. Кажется, один из них мог бы значить “впереди ровная дорога”. Но в ГАИ дали другое объяснение. Не такое оптимистичное.

В Борисове заметили необычный дорожный знак. В ГАИ рассказали, что он значит