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Белорусские лесники рапортовали о строительстве 100 км дорог в 2023 году. Где?

Белорусские лесники рапортовали о строительстве 100 км дорог в 2023 году. Где?
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В министерстве лесного хозяйства Беларуси сообщили 19 января, что в 2023 году лесхозы страны построили больше 100 км новых лесохозяйственных дорог.

“Новые дорожные артерии появились во всех областях страны. Всего в эксплуатацию было введено 18 лесохозяйственных дорог общей протяженностью 100,906 км”, - похвалились в ведомстве.

Там уточнили, что больше всего лесных путей продлили в 2023-м году в Гомельской области - там было введено около 28,5 км.

Всего дороги появились в таких лесных хозяйствах:

  • в Ганцевичском,
  • Дрогичинском,
  • Ивацевичском,
  • Дисненском,
  • Лепельском,
  • Лиозненском,
  • Ельском,
  • Лельчицком,
  • Октябрьском лесхозах,
  • Чечерском спецлесхозе,
  • Ивьевском,
  • Островецком опытном,
  • Слонимском,
  • Сморгонском опытном,
  • Березинском,
  • Борисовском опытном,
  • Стародорожском опытном,
  • Узденском,
  • Костюковичском лесхозах.

Финансирование строительства объектов осуществлялось за счет отчислений части средств, полученных от реализации древесины, и средств республиканского бюджета.

Ранее Телеграф сообщил, вот жители Борисова заметили два дорожных знака, каких ещё не видели не только в Беларуси, но и в других странах. Кажется, один из них мог бы значить “впереди ровная дорога”. Но в ГАИ дали другое объяснение. Не такое оптимистичное.

В Борисове заметили необычный дорожный знак. В ГАИ рассказали, что он значит

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