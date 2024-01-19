Белорусские лесники рапортовали о строительстве 100 км дорог в 2023 году. Где?
В министерстве лесного хозяйства Беларуси сообщили 19 января, что в 2023 году лесхозы страны построили больше 100 км новых лесохозяйственных дорог.
“Новые дорожные артерии появились во всех областях страны. Всего в эксплуатацию было введено 18 лесохозяйственных дорог общей протяженностью 100,906 км”, - похвалились в ведомстве.
Там уточнили, что больше всего лесных путей продлили в 2023-м году в Гомельской области - там было введено около 28,5 км.
Всего дороги появились в таких лесных хозяйствах:
- в Ганцевичском,
- Дрогичинском,
- Ивацевичском,
- Дисненском,
- Лепельском,
- Лиозненском,
- Ельском,
- Лельчицком,
- Октябрьском лесхозах,
- Чечерском спецлесхозе,
- Ивьевском,
- Островецком опытном,
- Слонимском,
- Сморгонском опытном,
- Березинском,
- Борисовском опытном,
- Стародорожском опытном,
- Узденском,
- Костюковичском лесхозах.
Финансирование строительства объектов осуществлялось за счет отчислений части средств, полученных от реализации древесины, и средств республиканского бюджета.
Ранее Телеграф сообщил, вот жители Борисова заметили два дорожных знака, каких ещё не видели не только в Беларуси, но и в других странах. Кажется, один из них мог бы значить “впереди ровная дорога”. Но в ГАИ дали другое объяснение. Не такое оптимистичное.
В Борисове заметили необычный дорожный знак. В ГАИ рассказали, что он значит