Белорусские депутаты одобрили расширение полномочий райисполкомов по изъятию земельных участков для госнужд

Опубликовано: 03.10.2025 11:59 , Обновлено: 03.10.2025

В пятницу, 3 октября, депутаты Палаты представителей Беларуси в первом чтении приняли проект Закона "Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений". В числе прочего этот документ предполагает расширение полномочий районных исполкомов по изъятию и предоставлению земельных участков для государственных нужд.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Иван Маркевич, представляя документ в нижней палате парламента, заявил, что при составлении поправок в данные законодательные акты учитывались “отдельные предложения избирателей”.

Так, помимо расширения полномочий райисполкомов законопроект предусматривает возможность повторного выделения белорусам из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий земельных участков под строительство жилья. Речь о тех семьях, которые однажды добровольно отказались от выделенного им участка. В случае, если законопроект будет принят, они смогут претендовать на участок ещё раз, но лишь “при наличии уважительных причин”.

Какие именно причины будут относиться к таковым, равно как и то, какими полномочиями по изъятию земельных участков планируют наделить райисполкомы, в пресс-службе парламента не уточнили.

Известно, в документе также будет закреплены одобренных ранее Президентом подходы по легализации самовольно занятых земель, а также будут расширены основания для такой легализации.

В связи с этим законопроект предусматривает корректировку:

Кодекса Республики Беларусь о земле,

закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»,

закона «Об ипотеке».

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко потребовал провести детальное обсуждение принятого в первом чтении законопроекта, в том числе, с участием районных служб, и “дошлифовать” его ко второму чтению.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году в Беларуси продлили сроки так называемой “земельной амнистии”. Необходимые документы на землю теперь можно оформлять до 1 января 2028 года.

Власти Беларуси продлили сроки «земельной амнистии». До какого года разрешили «привести в порядок» документы?