Власти Беларуси продлили сроки "земельной амнистии". До какого года разрешили "привести в порядок" документы?

Опубликовано: 14.11.2024 16:17 , Обновлено: 14.11.2024

Председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Иван Маркевич сообщил, что в Республике решили продлить сроки так называемой "земельной амнистии". В четверг, 14 ноября, во втором чтении депутаты приняли законопроект, согласно которому необходимые документы можно будет оформить до 1 января 2028 года.

По словам Ивана Маркевича, над законопроектом была проведена “огромная работа”, где “три закона фактически объединили в один”. Первый из них предполагает продление той самой “долгожданной “земельной амнистии”, которую, по словам депутата, “сегодня ждут люди”. Напомним, ранее крайник срок в этом вопросе был 31 августа 2025 года.

“Я считаю, что тех сроков, которые были определены, недостаточно. И сегодня перегружены землеустроительные службы. Они просто не успевают с тем потоком документов и заявлений, с которыми наши граждане обращаются. На сегодняшний день 28-30% граждан уже успели все свои земельные документы привести в порядок”, — заявил Иван Маркевич.

Вместе с тем депутаты “учли взаимодействие нотариуса и регистратора”, уточнил парламентарий. Он добавил, что власти ввели “экстерриториальность государственной регистрации”. Это значит, что за госрегистрацией недвижимости заявитель сможет обратиться в любое агентство независимо от места её нахождения без дополнительной оплаты, передало информагентство БелТА.

[info_b]Напомним, в сентябре 2022 года вступил в силу закон, позволяющий легализовать самовольно занятые участки. Изначально предполагалось, что “земельная амнистия” будет действовать до 31 августа 2025 года, и уже в декабре 2023 белорусам начали рассылать письма с информацией о необходимости узаконить свои сотки с постройками.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный комитет по имуществу предложил МВД Беларуси внести ряд изменений в Кодекс об административной ответственности и предусмотреть новые штрафы для тех, кто «не выполняет обязанности по своевременному обращению за государственной регистрацией» недвижимости. Сейчас, как пояснили в ведомстве, в регистре недвижимости зачастую «содержится неактуальная информация», в том числе, из-за пробелов в законодательстве.

Депутаты одобрили законопроект о регистрации белорусами недвижимости. Что решили поменять?