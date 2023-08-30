Белорусские адвокаты пообещали провести 1 сентября бесплатные консультации. Но не для всех

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Опубликовано: 30.08.2023 13:35 , Обновлено: 30.08.2023

В День знаний адвокаты Беларуси дадут бесплатные консультации. Правда, воспользоваться услугой смогут не все.

В этот день специалисты проконсультируют учащуюся молодежь, а также многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Так, 1 сентября бесплатный прием проведут все юридические консультации Гродненской областной коллегии с 10:00 до 12:00.

В этот же день с 10:00 до 13:00 консультации дадут адвокаты Могилевской областной коллегии.

Так же с 10:00 до 12:00 бесплатный прием будет организован во всех юридических консультациях Гомельской областной коллегии, а с 10:00 до 12:00 желающих проконсультирует руководство коллегии.

Адвокаты Минской городской коллегии 1 сентября с 10:00 до 13:00 тоже окажут бесплатные консультации несовершеннолетним, многодетным, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Акция пройдет во всех юридических консультациях Минска.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как с 1 января белорусам разрешат работать на «удалёнке»:

Как с 1 января белорусам разрешат работать на «удалёнке»? Объяснили в Минтруда