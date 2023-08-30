Белорусские адвокаты пообещали провести 1 сентября бесплатные консультации. Но не для всех
В День знаний адвокаты Беларуси дадут бесплатные консультации. Правда, воспользоваться услугой смогут не все.
В этот день специалисты проконсультируют учащуюся молодежь, а также многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Так, 1 сентября бесплатный прием проведут все юридические консультации Гродненской областной коллегии с 10:00 до 12:00.
В этот же день с 10:00 до 13:00 консультации дадут адвокаты Могилевской областной коллегии.
Так же с 10:00 до 12:00 бесплатный прием будет организован во всех юридических консультациях Гомельской областной коллегии, а с 10:00 до 12:00 желающих проконсультирует руководство коллегии.
Адвокаты Минской городской коллегии 1 сентября с 10:00 до 13:00 тоже окажут бесплатные консультации несовершеннолетним, многодетным, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Акция пройдет во всех юридических консультациях Минска.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как с 1 января белорусам разрешат работать на «удалёнке»:
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