Белорусские адвокаты объявили год бесплатных консультаций для одной категории

Опубликовано: 24.03.2026 16:17 , Обновлено: 24.03.2026

Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) сообщила, что до конца 2026 года будет проводить бесплатные консультации для женщин. Но не всех.

Бесплатные консультации полагаются многодетным матерям, женщинам, воспитывающим детей с инвалидностью. Акция приурочена к Году белорусской женщины и будет проходить в каждом регионе страны.

“Именно так мы решили поддержать белорусских женщин в этот знаменательный год”, - заявил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виталий Демидович, передает госагентство БелТА.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год “Годом женщины”. Таким образом он заменит ушедший “Год благоустройства”.

В своём новогоднем поздравлении Александр Лукашенко заявил, что не может быть без любви к женщине (девушке) “настоящей любви” . А потом заявил, что “настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни.

Лукашенко объявил 2026 год «Годом белорусской женщины». Что это значит