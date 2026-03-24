Белорусские адвокаты объявили год бесплатных консультаций для одной категории
Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) сообщила, что до конца 2026 года будет проводить бесплатные консультации для женщин. Но не всех.
Бесплатные консультации полагаются многодетным матерям, женщинам, воспитывающим детей с инвалидностью. Акция приурочена к Году белорусской женщины и будет проходить в каждом регионе страны.
“Именно так мы решили поддержать белорусских женщин в этот знаменательный год”, - заявил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виталий Демидович, передает госагентство БелТА.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год “Годом женщины”. Таким образом он заменит ушедший “Год благоустройства”.
В своём новогоднем поздравлении Александр Лукашенко заявил, что не может быть без любви к женщине (девушке) “настоящей любви” . А потом заявил, что “настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни.
Лукашенко объявил 2026 год «Годом белорусской женщины». Что это значит