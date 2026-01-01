Лукашенко объявил 2026 год "Годом белорусской женщины". Что это значит

Опубликовано: 01.01.2026 10:16 , Обновлено: 01.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год "Годом женщины". Таким образом он заменит ушедший "Год благоустройства".

В своём новогоднем поздравлении Александр Лукашенко заявил, что не может быть без любви к женщине (девушке) “настоящей любви” . А потом заявил, что “настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни”.

“Ничего более совершенного, чем она, природой не создано!” – заключил он.

Согласно официальному объяснению появления указа №1 в 2026 году, такое решение было принято, чтобы “сформировать национальный образ женщины-труженицы”. Авторы документа также намерены “популяризовать роль женщин” в сохранении и развитии белорусского общества.

Как это будет выглядеть на практике, пока неясно. Совмину (Совет Министров) и областным чиновникам ещё только предстоит разработать план мероприятий.

Сам указ вступает в силу после его официального опубликования.