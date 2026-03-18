Белорусов зовут "на работу" за границей на зарплаты под 3000 евро. В милиции попросили не делать 3 вещи

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Опубликовано: 18.03.2026 11:19 , Обновлено: 18.03.2026

Милиция Минской области попросила всех белорусов, которые интересуются работой за границей, быть осторожными и не совершать 3 частые ошибки. Тем временем в Беларуси число приглашений на зарубежные вакансии с заманчивой оплатой в 3 000 евро в месяц, что значительно выше средней зарплаты по стране, существенно выросло.

Милиция не стала призывать белорусов отказаться от идеи поработать за рубежом. Там просто дали советы, как среди множества вакансий не попасться на мошенников.

В сообщении на официальном канале милиции Минской области говорится, что часто реклама вакансий няни, водителя, телохранителя, работника теплиц или мойщика бутылок (в различных сферах) с обещанием высокого заработка и оплаты визовых услуг оказывается попыткой обмана.









































Цель таких объявлений зачастую не помощь в трудоустройстве, а получение денег от кандидатов.

Мошенники нередко уговаривают белорусов создать «депозит» на криптобирже, якобы для подтверждения платежеспособности перед работодателем, а после похищают деньги.

Способы борьбы с такими обманщиками просты:

Не соглашайтесь на предложения о работе, где требуется вносить ваши деньги.

Ищите работу только на проверенных ресурсах.

Не отправляйте деньги по просьбе «работодателя» никуда и ни под каким предлогом.

Кстати, ранее мы писали, что работа за границей в некоторых случаях позволяет белорусам выйти из базы так называемых “тунеядцев”, то есть граждан, не занятых в экономике страны.

В некоторых случаях достаточно будет лишь трудового договора и одной справки, в других всё же придётся зарегистрироваться в Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и уплачивать обязательные страховые взносы.

Минтруда разрешило одним «тунеядцам» заменить ФСЗН справкой. Кому все равно платить?