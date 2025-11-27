Минтруда разрешило одним "тунеядцам" заменить ФСЗН справкой. Кому все равно платить?

Опубликовано: 27.11.2025 10:43 , Обновлено: 27.11.2025

Работа за границей в некоторых случаях позволяет белорусам выйти из базы так называемых "тунеядцев", то есть граждан, не занятых в экономике страны. В некоторых случаях достаточно будет лишь трудового договора и одной справки, в других всё же придётся зарегистрироваться в Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и уплачивать обязательные страховые взносы.

Нюансы работы за границей для белорусов в контексте базы тунеядцев объяснил в эфире гостелеканала “Первый информационный” начальник управления Минтруда Сергей Кацко.

Он пояснил, что само по себе официальное трудоустройство за границей для белорусов не означает автоматическое исключение из базы незанятых в экономике лиц. Следовательно, даже работающие белорусы могут попасть в эту базу и получить неприятный “бонус” в виде потяжелевшей квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). По общему правилу, “тунеядцам” в Беларуси насчитывают ЖКУ по 100%-ный тарифам, без учёта государственных субсидий, на которые могут рассчитывать остальные граждане страны.

Чтобы не попасть в базу “тунеядцев”, работающему за границей белорусу придётся самому обратиться в комиссию, постоянно действующую при местных исполкомах, с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими его официальное трудоустройство.

Для тех, кто работает в странах ЕАЭС (в союз помимо Беларуси входят Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан), достаточно будет предоставить лишь трудовой договор и справку о текущем месте работы. Никаких дополнительных взносов платить при этом не придётся.

В отличие от тех, кто работает в странах Европейского союза и других странах за пределами ЕАЭС - им придётся регистрироваться в Фонде социальной защиты населения и уплачивать страховые взносы, чтобы не попасть в базу тунеядцев.

Кацко подчеркнул, что обновлять данные по трудоустройству придётся не реже, чем раз в год. Но для этого вовсе не обязательно обращаться в комиссию лично - достаточно отправить документы по электронной почте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что исключить из списка не занятых в экономике граждан могут и тех, кто учится на дневной форме в одном из учебных заведений Армении, Казахстана, Кыргызстана или России. Для этого в комиссию следует подать из учреждения образования или копию договора на оказание образовательных услуг.

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