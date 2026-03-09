Белорусов ждёт аномально жаркое лето? Синоптики заявили о резкой смене теплой фазы Эль-Ниньо

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Опубликовано: 09.03.2026 11:30 , Обновлено: 09.03.2026

Специалисты Всемирной метеорологической организации констатировали окончание холодной фазы Ла-Нинья и переход тихоокеанской циркуляции в нейтральное состояние. Однако климатические модели показывают, что тропическая часть Тихого океана быстро нагревается и что уже этим летом Эль-Ниньо проявит себя во всей красе. Посмотрели, какие предварительные прогнозы на лето 2026 года европейскому региону дают специалисты.

Когда Эль-Ниньо придёт на смену Ла-Нинья?

Явление Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана — одна из важнейших климатических систем на планете. Она влияет на циркуляцию атмосферы и океана, а следовательно, и на распределение температуры и осадков по всему миру.

[inf]Эль-Ниньо — это естественный климатический феномен, характеризующийся аномальным повышением температуры поверхности воды (на 0,5 градуса и выше) в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Это явление, возникающее раз в 2–7 лет, ослабляет пассаты и приводит к экстремальным погодным условиям, включая засухи, наводнения и рост глобальной температуры. Может оказывать существенное влияние не только на региональный, но и на глобальный климат. [/inf]

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что нынешняя холодная фаза Ла-Нинья уже этой весной полностью сменится нейтральной фазой, при этом температура поверхности моря в центральной и восточной тропической части Тихого океана, известной как регион ENSO, останется на нормальном уровне. Кстати, именно явление Ла-Нинья, которое продолжается с октября 2025 года, оказало значительное влияние на поведение полярного вихря этой зимой, обеспечив белорусам большое количество снега и двадцатиградусные морозы, от которых мы во многом отвыкли за последние годы.

[inf]Ла-Нинья — это холодная фаза, противоположная Эль-Нинья. Она вызывает охлаждение поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, а экваториальные ветры сильнее толкают теплую воду на запад. Это явление усиливает обычные модели атмосферной циркуляции, что также оказывает глобальное воздействие на погоду. Ла-Нинья вызывает засуху в Южной Америке, а также приносит сильные дожди и наводнения в Австралию, Юго-Восточную Азию и другие регионы.[/inf]

Сезонные модели также показывают, что в период с марта по май 2026 года повышение температуры будет происходить выше среднеклиматического уровня на большей части суши, включая Европу, что также повлияет на количество и характер выпадения осадков.

Более того, перспективы на лето ещё более любопытны: результаты предварительного моделирования указывают на быстрое наступление теплой фазы Эль-Ниньо . Это явление происходит, когда пассаты в тропической части Тихого океана ослабевают, что, согласно текущим измерениям, сейчас и происходит.

Поверхностные воды тропической части Тихого океана заметно потеплели в период с декабря (слева) по февраль (справа).

Ждать ли новых температурных рекордов летом-2026?

Периоды Эль-Ниньо, как правило, приводят к повышению температуры в глобальном масштабе. Кроме того, в условиях продолжающихся изменений климата его согревающее воздействие только усиливается. Нынешнее развитие циркуляции в регионе ENSO, по словам специалистов, напоминает ситуацию, предшествовавшую началу сильного периода Эль-Ниньо в 2023 году.

Между тем, последнее явление Эль-Ниньо в 2023-2024 годах было одним из пяти самых сильных за всю историю метеонаблюдений. В тот период во многих регионах, в том числе в Западной Европе и в Беларуси были установлены новые температурные рекорды.

По словам Карло Буонтемпо, директора европейской службы Copernicus, изучающей изменение климата, 2026 год вполне может стать ещё одним годом с рекордными показателями, в том числе, жаркими летними аномалиями, если явление Эль-Ниньо разовьется быстро. Впрочем, при более спокойном развитии событий, наиболее ощутимый эффект от Эль-Ниньо белорусы вместе с остальными европейцами, вероятнее всего, ощутят на себе не раньше 2027 года .

Вероятность сохранения эффекта Ла-Нинья (указано синим), развития Эль-Ниньо (красным) или нейтральной фазы (серым) с февраля по октябрь 2026 года

В целом последствия новой фазы Эль-Ниньо для глобального климата могут быть значительными. Хотя Европа скорее косвенно подвержена влиянию ENSO, поскольку ее климат в основном зависит от циркуляции в Атлантике и динамики струйного течения, статистика показывает, что лето на европейском континенте во время Эль-Ниньо, как правило, заметно теплее.

В результате возрастает риск длительных и интенсивных периодов сильной жары и засухи . Более теплая атмосфера также может удерживать больше влаги, что может привести к более частым проливным дождям и сильным грозам . Реализуется ли этот сценарий уже этим летом, покажет время.