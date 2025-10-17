В МАРТ назвали самые популярные марктеплейсы среди белорусов. На каком месте Emall и Onliner?
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) перечислили самые популярные марктеплейсы, которым отдают предпочтение белорусы, а также перечислили проблемы, на которые чаще всего жалуются белорусские пользователи виртуальных торговых площадок.
На протяжении предыдущих 7 дней МАРТ провёл анализ мнения покупателей и производителей, сотрудничающих с популярными маркетплейсами. 16 октября ведомство опубликовало его результаты.
По результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие 1629 респондентов, самыми популярными интернет-площадками , где закупаются белорусы, стали следующие:
- Wildberries – 1388 ответов (85,2%);
- OZON – 826 ответов (50,7%);
- Emall.by – 393 ответов (24,1%);
- Onliner – 234 ответов (14,4%);
- AliExpress – 200 ответов (12,3%).
Судя по ответам участников опроса, чаще всего покупатели выбирают конкретную площадку для покупок, ориентируясь на цену на конкретный товар (так поступают порядка 80% респондентов). Среди важных факторов, на которые также обращают внимание покупатели, оказались богатый ассортимент, представленный на площадке (61,9%), возможность оплаты заказа при получении (60,9%), а также условия доставки и возврата (на скорость и стоимость доставки обращают внимание 47%, на возможность возврата товара - 32,9%).
В МАРТ также констатировали, что у белорусов уже “сформировалась потребительская привычка” покупать товары на маркетплейсах: больше половины участников опроса (50,9%) заявили, что закупаются онлайн минимум раз в месяц, больше трети (38,7%) – несколько раз в неделю.
Опрос потребителей выявил и самые распространённые проблемы, с которыми приходится сталкиваться белорусам на маркетплейсах:
- нарушение сроков доставки (порядка 40,8% респондентов заявили о такой проблеме),
- неудобная или сложная процедура возврата (20,8%),
- невозможность вернуть товар с недостатками (18,2%),
- долгое ожидание возврата денег (17,5%),
- низкое качество обслуживания в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) (порядка 16% опрошенных пожаловались на недружелюбных сотрудников ПВЗ, очереди и грязь).
“Таким образом, болевыми точками у потребителей является, прежде всего, уровень сервиса на пунктах выдачи заказов и логистика, что в определенной степени влияет на общее впечатление и доверие к маркетплейсам”, - резюмировали в МАРТ.
Что же до производителей, по данным МАРТ, чуть более половины их 80 опрошенных белорусских компаний сегодня сотрудничают с маркетплейсами. Популярность площадок у поставщиков распределилась так же, как и покупательские предпочтения: продукция 19 компаний представлена на Wildberries, 18 – на Ozon, 20 – на E-mall, 10 – на Onliner и других площадках.
Самыми распространёнными жалобами на маркетплейсы со стороны компаний, как показал опрос, стали высокие комиссионные вознаграждения, проблемы с получением выплат, а также качество технической поддержки маркетплейсов и затяжные споры.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич озвучила сроки, когда полноценно заработает собственный маркетплейс почтового оператора, который позиционировался ранее как альтернатива популярным российским конкурентам Wildberries и Ozon, а также белорусскому Emall.
Гендиректор Белпочты озвучила сроки полноценного запуска конкурента Wildberries, Ozon и Emall