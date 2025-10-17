В МАРТ назвали самые популярные марктеплейсы среди белорусов. На каком месте Emall и Onliner?

Опубликовано: 17.10.2025 08:45 , Обновлено: 17.10.2025

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) перечислили самые популярные марктеплейсы, которым отдают предпочтение белорусы, а также перечислили проблемы, на которые чаще всего жалуются белорусские пользователи виртуальных торговых площадок.

На протяжении предыдущих 7 дней МАРТ провёл анализ мнения покупателей и производителей, сотрудничающих с популярными маркетплейсами. 16 октября ведомство опубликовало его результаты.

По результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие 1629 респондентов, самыми популярными интернет-площадками , где закупаются белорусы, стали следующие:

Wildberries – 1388 ответов (85,2%);

OZON – 826 ответов (50,7%);

Emall.by – 393 ответов (24,1%);

Onliner – 234 ответов (14,4%);

AliExpress – 200 ответов (12,3%).

Судя по ответам участников опроса, чаще всего покупатели выбирают конкретную площадку для покупок, ориентируясь на цену на конкретный товар (так поступают порядка 80% респондентов). Среди важных факторов, на которые также обращают внимание покупатели, оказались богатый ассортимент, представленный на площадке (61,9%), возможность оплаты заказа при получении (60,9%), а также условия доставки и возврата (на скорость и стоимость доставки обращают внимание 47%, на возможность возврата товара - 32,9%).

В МАРТ также констатировали, что у белорусов уже “сформировалась потребительская привычка” покупать товары на маркетплейсах: больше половины участников опроса (50,9%) заявили, что закупаются онлайн минимум раз в месяц, больше трети (38,7%) – несколько раз в неделю.

Опрос потребителей выявил и самые распространённые проблемы, с которыми приходится сталкиваться белорусам на маркетплейсах:

нарушение сроков доставки (порядка 40,8% респондентов заявили о такой проблеме),

неудобная или сложная процедура возврата (20,8%),

невозможность вернуть товар с недостатками (18,2%),

долгое ожидание возврата денег (17,5%),

низкое качество обслуживания в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) (порядка 16% опрошенных пожаловались на недружелюбных сотрудников ПВЗ, очереди и грязь).

“Таким образом, болевыми точками у потребителей является, прежде всего, уровень сервиса на пунктах выдачи заказов и логистика, что в определенной степени влияет на общее впечатление и доверие к маркетплейсам”, - резюмировали в МАРТ.

Что же до производителей, по данным МАРТ, чуть более половины их 80 опрошенных белорусских компаний сегодня сотрудничают с маркетплейсами. Популярность площадок у поставщиков распределилась так же, как и покупательские предпочтения: продукция 19 компаний представлена на Wildberries, 18 – на Ozon, 20 – на E-mall, 10 – на Onliner и других площадках.

Самыми распространёнными жалобами на маркетплейсы со стороны компаний, как показал опрос, стали высокие комиссионные вознаграждения, проблемы с получением выплат, а также качество технической поддержки маркетплейсов и затяжные споры.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич озвучила сроки, когда полноценно заработает собственный маркетплейс почтового оператора, который позиционировался ранее как альтернатива популярным российским конкурентам Wildberries и Ozon, а также белорусскому Emall.

Гендиректор Белпочты озвучила сроки полноценного запуска конкурента Wildberries, Ozon и Emall