Литва перестала пропускать автомобили на транзитах с объёмом 1,5 литра в Беларусь

Опубликовано: 29.03.2024 17:45 , Обновлено: 29.03.2024

В пятницу, 29 марта, пограничная служба Литвы перестала пропускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах, объем двигателя которых превышает 1,5 л. Об этом сообщили автомобилисты в телеграм-канале "Большой автоблог".

“Срочная новость! Литва тоже закрыла проезд машин объемом выше 1,5 литра. Экспортные декларации аннулируют, машины разворачивают”, — [link href=“https://t.me/SweetCarone/114351” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] один из автомобилистов в телеграм-канале «Большой автоблог».

Ранее автомобилист уточнял, что Литва и так не пропускала транспорт объёмом свыше 1, 5 литра. Тем не менее попасть в Беларусь было возможно. Для этого владелец автомобиля показывал, что транспорт приобретён им лично, и предоставлял расписку о том, что “автомобиль не поедет в РФ”.

По мнению комментаторов автоблога, ограничения, скорее всего, связаны с одиннадцатым пакетом санкций, который был подписан 23 июня 2023 года. В нём среди дополнительных мер, утверждённых Советом Европейского Союза, значится запрет на “экспорт автомобилей класса люкс, на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя выше определенного ( 1900 см3), а также на все электрические и гибридные автомобили”.

Однако официальных разъяснений по этому вопросу ни Литва, ни Латвия, ни Польша пока не давала. Предполагается, что они могут быть озвучены 1 апреля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Латвия, вслед за Польшей также запретила выезд автомобилям с объёмом двигателя 1, 9 литра.

Латвия запретила вывоз в Беларусь авто с объемом двигателя 1,9 л и более. Что известно?