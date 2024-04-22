Белорусов предупредили об опасных брикетах, которые разбросают с самолётов. Где и когда?

Опубликовано: 22.04.2024 14:20 , Обновлено: 22.04.2024

В некоторых регионах Беларуси 22 апреля запланировали произвести сброс приманок для диких животных с вакциной от бешенства. Об этом ветеринары сообщили региональным СМИ.

Как сообщили ветеринарные службы региональным СМИ, “оральная иммунизация” диких животных от бешенства будет проводиться на территории Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей (за исключением населенных пунктов и водоемов). В частности, её будут проводить рядом с границей Литвы и Латвии.

“Разбрасывание приманок с вакциной будет проводиться на территории Республики Беларусь вдоль границы с Латвийской и Литовской республиками (за исключением населенных пунктов и водоемов) с использованием самолетов. Самолет будет осуществлять полет на высоте 150-200 м со скоростью 150-180 км/ч, расстояние между параллельными линиями полетов самолета – 500 м”, - рассказализданию “Ашмянскi веснiк” главный ветеринарный врач Ошмянского района Сергей Лапшов.

Приманки с вакциной будут разбрасываться в количестве около 24 штук на квадратный километр.

Специалисты попросили не брать их в руки и не скармливать домашним животным. Также призвали следить за детьми и не допускать попадания препаратов для диких животных им в руки. Людей попросили “избегать нахождения в зоне полета самолета”, чтобы избежать травмирования “падающими приманками”.

“При случайном попадании вакцины (содержимого капсулы) на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2 %-м раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения”, - рассказали изданию.

К слову, вакцинация диких животных от бешенства в таком формате в Беларуси проходит не впервые. В Минсельхозе производят сброс вакциносодержащих брикетов для диких животных с применением авиации несколько раз в год уже на протяжении 6 лет.

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