Белорусов предупредили о «праздничных» учебных тревогах в ряде регионов страны

Опубликовано: 24.02.2025 14:48 , Обновлено: 24.02.2025

В Беларуси в преддверии Всемирного дня гражданской обороны (1 марта) Министерство по чрезвычайным ситуациям запланировало учения, в рамках которых жителей некоторых регионов страны ожидает проверка систем оповещения с включением электросирен. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий. Это всего лишь учебная тревога.

Так, мэр Гомеля Владимир Привалов в своём тг-канале сообщил, что в областном центре сирены завоют 27 февраля с 10:00 до 17:00. Городской отдел по ЧС уточнил, что будет проводиться комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения.

[info_b]В случае реальной чрезвычайной ситуации после продолжительного звука сирен (сигнал «Внимание всем!») необходимо включить радио или телевизор, прослушать сообщение о происшествии и инструкцию о дальнейших действиях, а также выполнять прозвучавшие рекомендации. Кроме того, информация в текстовом виде рассылается и в SMS-сообщениях.[/info_b]

О подобных мероприятиях предупредила и пресс-служба Гродненского областного управления МЧС. Там учения пройдут в два этапа. С 24 по 27 февраля в каждом районе области будут проводиться практические проверки электросиренного оборудования, то есть тоже будут включаться сирены. А 28 февраля, в преддверии праздника, во всех учреждениях образования Гродненской области пройдёт тематический урок, посвящённый Всемирному дню гражданской обороны.

Кстати, первый классический «весенний» пожар зафиксировало Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси 21 февраля в Гродненской области. Речь идёт о возгорании сухой растительности, которые нередко провоцируют дачники и жители сельской местности, сжигая на участке скопившийся после зимы мусор. В МЧС в связи с этим напомнили о правилах безопасности, а журналисты Telegraf.news посмотрели, какие штрафы могут грозить тем, кого признают виновным в поджоге сухой травы на участке.

МЧС зафиксировало первый «весенний» пожар на Гродненщине. Какие штрафы грозят виновникам?