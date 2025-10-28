Белорусов попросили сообщать о беспилотниках в милицию. Сколько с начала года зафиксировали?

Опубликовано: 28.10.2025 15:01 , Обновлено: 28.10.2025

Белорусов попросили сообщать о замеченном в воздухе беспилотном летательном аппарате в милицию. Узнали, сколько белорусов с начала этого года прислушались к этому совету и сообщили в правоохранительные органы о замеченных в небе дронах.

Сообщать о дронах белорусам посоветовал начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Николай Борейко. По его словам, такая “бдительность” белорусов приносит пользу и правоохранителям, пограничным службам, когда речь идёт о беспилотниках в приграничье.

По словам Борейко, число сообщений, поступающих от бдительных граждан постоянно растёт. По данным МВД, только за 9 месяцев 2025 года милиция получила более 1,3 тыс. таких звонков.

Как рассказал начальник управления общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо, из них лишь в 153 случаях никакого беспилотника на самом деле не было, передало госагентство БЕЛТА.

По словам Ворсо, благодаря таким звонкам от граждан оперативникам удалось установить 224 человек, управлявших беспилотными летательными аппаратами.

Впрочем, как заметил начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Ростислав Давидюк, сам по себе факт нахождения беспилотника в воздухе не является правонарушением - если у оператора дрона есть все необходимые документы на аппарат и разрешения на полёты, всё ограничивается беседой с правоохранителями.

“Часть таких сообщений, как правило, заканчивается проверкой документов и ничего не несет для оператора и осуществляемой им деятельности”, - пояснил Давидюк.

Тем не менее, представитель ГПК подчеркнул, что ведомство было бы “весьма благодарно” гражданам за любую информацию о замеченных на приграничной территории дронах. “Данную информацию лучше всего адресовать на номер 102”, - пояснил Борейко.

Ранее Telegraf.news рассказал, какая именно уголовная ответственность с недавних пор грозит белорусам за незаконные действия с гражданскими беспилотниками и авиамоделями. Текст новой статьи в Уголовном кодексе на днях опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Стало известно, какая уголовная ответственность теперь грозит белорусам за беспилотники