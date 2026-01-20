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Опубликовано: 20.01.2026 16:17 , Обновлено: 20.01.2026

Белорусов попросили не включать в одну розетку несколько приборов, чтобы не допустить перегрузки электрической сети. Эта проблема с приходом сильных морозов традиционно усугубляется, ведь многие начинают активно пользоваться обогревателями. Вот о чём следует помнить, прежде чем включать обогреватель в розетку.

Полезные в зимний сезон советы дали в официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова. Впрочем, полезны они будут в любое время года, ведь удлинители и прочие устройства, позволяющие подключить сразу несколько приборов к одной розетке, плотно вошли в нашу жизнь. Но в технические подробности этого бытового момента вдаются не многие.

А меж тем, у любого электрического прибора есть своя минимальная мощность электросети, необходимая для его полноценной работы:

компьютеру нужно в среднем 1 кВт,

пылесосу - около 0,8 кВт,

электрочайнику - в среднем 1,2 кВт,

микроволновке - около 1,5 кВт,

обогревателю - те же 1,5 кВт.

Если включить все эти приборы разом, в одну розетку, даже используя удлинитель, потребуется мощность около 6 кВт. Если вы не уверены, что электрический кабель, который запитывает эту розетку, рассчитан на такую мощность, делать этого ни в коем случае нельзя.

“В этом случае токопроводящая жила кабеля сильно нагревается. От высокой температуры начинает повреждаться изоляция электропроводки, а сам металл начинает терять свои первоначальные свойства проводить ток”, - описали последствия такой чрезмерной нагрузки на сеть специалисты.

Да, последствия могут обнаружиться не сразу, но рано или поздно последняя капля точно упадёт и может обернуться коротким замыканием и серьёзным пожаром.

Как этого не допустить?

Вот самые главные рекомендации специалистов:

не включать несколько приборов в одну розетку или удлинитель;

использовать только исправные удлинители и сетевые фильтры;

не оставлять обогреватели без присмотра, особенно на ночь;

контролировать состояние проводки в доме (насторожить должен запах гари, нагрев розеток или мерцание лампочек);

не использовать самодельные или поврежденные электроприборы.

Кстати, именно короткое замыкание при нарушении правил использования электроприборов в МЧС традиционно называют в числе главных причин пожаров в жилых домах, в том числе общежитиях Беларуси.

МЧС Беларуси рассказало о 23-м пожаре в общежитиях с начала года