Белорусов попросили фотографировать рекламные объявления на столбах. Зачем?
Налоговая инспекция обратилась 6 июня к белорусам с просьбой: делать снимки объявлений на столбах. Так, по их мнению, можно помочь некоторым людям.
«Хотите помочь незнакомому человеку, которому и так нелегко в жизни, избежать финансовой кабалы?», - задается вопросомУправление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску.
Если вы не прочь оказать помощь, то по мнению ведомства, для этого нужно:
- если вы увидели объявление, предлагающее «легкие деньги» – сфотографируйте его;
- сделайте пометку на фото о локации объявления: город, название улицы, координаты;
- отправьте снимок по электронному адресу: 101pap@nalog.gov.by.
Само объявление советуют сорвать и выбросить в мусорку.
В налоговой считают, что этим вы оградите белорусов от финансовой кабалы, а «алчные и беспринципные дельцы, размещающие такие объявления, исчезнут с горизонта».
Ранее Телеграф писал, что в МНС предложили считать «любую деятельность» белорусов предпринимательством. Какие придется платить налоги?
В МНС предложили считать «любую деятельность» белорусов предпринимательством. Какие придется платить налоги?