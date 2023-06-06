Белорусов попросили фотографировать рекламные объявления на столбах. Зачем?

Опубликовано: 06.06.2023 10:20 , Обновлено: 06.06.2023

Налоговая инспекция обратилась 6 июня к белорусам с просьбой: делать снимки объявлений на столбах. Так, по их мнению, можно помочь некоторым людям.

«Хотите помочь незнакомому человеку, которому и так нелегко в жизни, избежать финансовой кабалы?», - задается вопросомУправление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску.

Если вы не прочь оказать помощь, то по мнению ведомства, для этого нужно:

если вы увидели объявление, предлагающее «легкие деньги» – сфотографируйте его;

сделайте пометку на фото о локации объявления: город, название улицы, координаты;

отправьте снимок по электронному адресу: 101pap@nalog.gov.by.

Само объявление советуют сорвать и выбросить в мусорку.

В налоговой считают, что этим вы оградите белорусов от финансовой кабалы, а «алчные и беспринципные дельцы, размещающие такие объявления, исчезнут с горизонта».

Ранее Телеграф писал, что в МНС предложили считать «любую деятельность» белорусов предпринимательством. Какие придется платить налоги?

В МНС предложили считать «любую деятельность» белорусов предпринимательством. Какие придется платить налоги?