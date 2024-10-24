"Белоруснефть" решила отправить больше 130 своих руководителей на кассы на заправках

Опубликовано: 24.10.2024 16:16 , Обновлено: 24.10.2024

"Белоруснефть" решила отправить 27 октября больше 130 своих руководителей и специалистов на заправки поработать на кассах и не только. Это не какая-то дисциплинарная мера, а акция компании "Менеджмент лицом к лицу с клиентом", которую запланировали провести на АЗС по всей стране.

Как пояснили в “Белоруснефти”, суть акции - прийти менеджерам на рабочие места своих подчиненных, чтобы “оценить все стороны сервиса без посредников и принять решения по его улучшению”. На время, а именно с 10 до 14 часов 27 октября, руководители и специалисты должны будут поработать топливозаправщиками и операторами заправок.

Фото: "Белоруснефть"

По информации “Белоруснефти”, акцию организуют на 31 заправке во всех регионах Республики. Там (а на каких именно АЗС, не написали) в указанное время клиентам пообещали скидку 50% на один горячий напиток. Но только если у них есть карта “Заправка”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на селекторном совещании с генеральными директорами государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО) и руководителями республиканских организаций в августе поручил отправить идеологов в леса на буреломы. Но не для разбора завалов.

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