Белоруска нашла в пирожных большой болт

Опубликовано: 26.12.2023 11:50 , Обновлено: 26.12.2023

Жительница Витебска утверждает, что нашла в пакете с пирожным большой болт. Она поделилась фотографией в соцсетях.

По информации витеблянки, “сюрприз” она нашла в сладостях с названием “Воздушные” от ОАО “Витмил”. Это пирожные из запеченных взбитых яичных белков и сахара.

Фотографию с болтом опубликовали в телеграм-канале “Витебск. Главное!”.

В комментариях некоторые отреагировали на это шутками. Например, один из пользователей написал: “А я такой искал как раз”.

[info_b]В ОАО “Витмил” фотографию с болтом в их продукции пока не комментировали.[/info_b]

К слову, это не первый раз, когда белорусы жалуются на болты в продуктах. Так, совсем недавно житель Молодечно заявил, что нашел изделие в купленной банке с фасолью.

Белорус нашел болт в банке фасоли — «Если покупать постоянно, можно собрать станок»