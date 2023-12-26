Белоруска нашла в пирожных большой болт
Жительница Витебска утверждает, что нашла в пакете с пирожным большой болт. Она поделилась фотографией в соцсетях.
По информации витеблянки, “сюрприз” она нашла в сладостях с названием “Воздушные” от ОАО “Витмил”. Это пирожные из запеченных взбитых яичных белков и сахара.
Фотографию с болтом опубликовали в телеграм-канале “Витебск. Главное!”.
В комментариях некоторые отреагировали на это шутками. Например, один из пользователей написал: “А я такой искал как раз”.
[info_b]В ОАО “Витмил” фотографию с болтом в их продукции пока не комментировали.[/info_b]
К слову, это не первый раз, когда белорусы жалуются на болты в продуктах. Так, совсем недавно житель Молодечно заявил, что нашел изделие в купленной банке с фасолью.
Белорус нашел болт в банке фасоли — «Если покупать постоянно, можно собрать станок»