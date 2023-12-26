Белорус нашел болт в банке фасоли — "Если покупать постоянно, можно собрать станок"

📷 Фото

Опубликовано: 26.12.2023 08:59 , Обновлено: 26.12.2023

Житель Молодечно Александр утверждает, что нашел в купленной банке с фасолью болт. Он опубликовал соответствующее фото в Сети.

“Будьте аккуратно, если будете брать в Fix Price такую фасоль”, — написал он в комментарии к снимку в группе “Мое Молодечно” во “Вконтакте”.

В комментариях один из пользователей заявил, что магазин “здесь совершенно не при чем, все претензии к производителю”. На что автор снимка ответил, что “здесь никто в этом не виноват”.

“Всякое может случится на производстве, и не всякий раз можно все заметить. Пост просто о предупреждении, а не какой-то там негатив с моей стороны”, — подчеркнул он.

Другие комментаторы отреагировали шутками: “Если постоянно покупать эту фасоль, то можно собрать станок”, “Это акция от производителя: “купи фасоль — собери комод ”)”, “Новый продукт «фасоль с болтами».

Rolik — консервный завод в Беларуси. Производственная компания расположена на юго-западной окраине Речицы Брестской области. Там производят маринады, гарнирные овощи, разнообразные закуски, супы, салаты, соусы, фруктовое пюре.

[info_b]Фотографию с болтом в банке с их фасолью там пока не комментировали.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что ученые снова пообещали появление в белорусских магазинах колбасы без мяса. О ней в Институте мясо-молочной промышленности (ИММП) говорят ещё с 2021 года. Но на прилавках продукт так и не появился, только на выставках.

Учёные снова пообещали появление в белорусских магазинах колбасы без мяса. А из чего?