Белоруска хотела оставить будущего первоклассника в детском саду на лето, но ей отказали. Адвокат ответила, кто прав

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Опубликовано: 01.07.2025 18:37 , Обновлено: 01.07.2025

Родители будущих первоклассников могут столкнуться с ситуацией, когда руководство детского сада отказывает в посещении дежурной группы летом, считая ребёнка уже «выпускником». Однако, как пояснила юристка, такие действия со стороны учреждения неправомерны.

Согласно разъяснению адвоката Дианы Кулешовой для издания aif.by, отчислить ребёнка из детского сада могут только по основаниям, которые прописаны в Кодексе об образовании. А ключевое основание для «выпуска» — это получение им дошкольного образования, которое официально завершается только с момента зачисления в 1-й класс.

На практике это означает, что до тех пор, пока не будет издан приказ о зачислении ребёнка в школу (обычно это происходит в конце августа), он может оставаться воспитанником детского сада со всеми вытекающими правами, включая право посещать сад летом.

Если белорусы столкнутся с такой ситуацией, юристы посоветовали действовать по следующему алгоритму:

Поговорить с руководством сада . Нужно спокойно и аргументированно напомнить им о нормах законодательства.

. Нужно спокойно и аргументированно напомнить им о нормах законодательства. Если возник неразрешимый спор, следует обращаться в вышестоящую инстанцию — управление или отдел по образованию соответствующего района.

В Кодексе есть и другие основания для отчисления (например, по инициативе родителей или за пропуски более 30 дней без уважительной причины), но предстоящий поход в первый класс в этот перечень не входит.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в этом году, по заверениям министра образования, белорусы должны получить возможность записывать своих детей в сады онлайн.

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