В Беларуси увеличили пособия по беременности и родам, но не для всех. Когда вступят в силу?

Опубликовано: 08.07.2024 20:13 , Обновлено: 08.07.2024

В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что президент подписал документ "Об изменении законов по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей". Ожидается, что с 1 января 2025 года некоторые категории белорусов будут получать повышенные выплаты. Кроме того, власти пообещали усилить контроль над теми, кто использует социальные пособия не по назначению.

Согласно закону, с 1 января 2025 года увеличится минимальный размер пособия по беременности и родам. Для женщин, за которых уплачиваются обязательные страховые взносы в ФСЗН, не имеющих 6 месяцев стажа (молодые специалисты, женщины, начинающие трудовую деятельность), пособие вырастет с 50% БПМ (бюджета прожиточного минимума) до 100% МЗП (минимальной заработной платы) в месяц.

Для тех, за кого не уплачивались обязательные страховые взносы на социальное страхование в бюджет фонда, но имеющих право на данный вид пособия (учащиеся, студентки, женщины, проходящие службу, женщины, зарегистрированные в качестве безработных), пособие увеличится с 50 до 100% БПМ в месяц.

[info_b]На сегодняшний день бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 418 рублей. Минимальная зарплата – 626 рублей.[/info_b]

Документ также предусматривает увеличение минимального размера пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком для застрахованных женщин, у которых нет 6 месяцев стажа. Данное пособие вырастет с 50% БПМ до 100% МЗП (по аналогии с пособием по беременности и родам).

Также депутаты внесли изменения и для семей с детьми-инвалидами. По старым нормам, если ребёнку с инвалидностью исполнилось 18 лет, ему уже не положено специальное пособие. Теперь этот момент пообещали исправить. Также законопроект предусматривает госвыплаты, которые будут заменять алименты, когда отец ребёнка находится на альтернативной или обычной срочной военной службе.

В то же время ужесточается контроль за целевым использованием пособий в отношении семей, где дети растут в “неблагоприятной для них обстановке”. В частности, с 1 января 2025 года госорганы и организации, которые выплачивают пособия, обязаны предоставлять информацию о родителях, если того затребуют учреждения образования и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко потребовал у Министерства труда и социальной защиты усовершенствовать систему поддержки многодетных семей. По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы «исключить случаи злоупотребления со стороны нерадивых родителей».

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