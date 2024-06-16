Белорусам в ЖКХ рекомендовали фотографировать соседей. Это зачем?

Опубликовано: 16.06.2024 20:49 , Обновлено: 16.06.2024

Белорусам рекомендовали в некоторых случаях заняться почти настоящим расследованием и собирать доказательства противоправных действий своих соседей. В ЖКХ даже посоветовали делать фотографии и видео. Все дело в здоровом образе жизни.

Фотографировать и собирать доказательства жителям Беларуси посоветовали, чтобы найти управу на соседей, которые курят на балконах, в тамбурах, на лестницах, лифтах и в лоджии. Все потому, что все вышеперечисленное относится к местам общего пользования. В них курить запрещено.

Просто позвонить в милицию в 102 может оказаться недостаточно, так как без доказательств будь сложно удивить соседей в нарушении закона. Также за регулярные нарушения можно даже подавать на соседей в суд.

[inf]Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 года №2, милиция вправе наказывать нелегальных курильщиков. При этом сумма штрафа составляет 4 базовые величины (160 рублей).[/inf]

А что делать, если сосед курит у себя на кухне, что разрешено законом, а дым попадет к вам в квартиру? Тут алгоритм действий должен быть другим.

“Кстати, известны факты, когда сигаретный дым проникал в вышерасположенную квартиру через вентиляцию, что порождало жалобы соседей. То есть собственник дымил у себя на кухне. Однозначно причина была в неисправной системе вентиляции. Она в жилых домах приточно-вытяжная: сигаретный дым и другие запахи не должны попадать из одной квартиры в другую. По таким вопросам следует звонить по номеру 115. В любом случае, прежде чем инициировать судебный процесс против соседа-курильщика, необходимо взвесить все за и против и быть готовым к тому, что предпринятые усилия, время и деньги (на оплату адвоката, госпошлины) себя не окупят”, - пояснил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин в комментарии для “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news опубликовал список мест, где белорусам категорически запрещено курить. Его сообщили в УВД Брестского облисполкома.

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