Белорусам стоит присмотреться в магазинах? Женщина нашла куриное яйцо, которое стоит более тысячи долларов
В Австралии женщина купила в магазине куриные яйца, одно из которых, как выяснилось, можно продать за большие деньги.
Все дело в форме яйца. Иногда они встречаются абсолютно круглые.
Так, журналистка Жаклин Фелгейт опубликовала в Instagram видео, в котором показала такое яйцо. Она рассказала, что вернувшись из магазина обнаружила в упаковке круглое яйцо. Женщина стала «гуглить» и выяснила, что оно очень редкое, «одно на миллиард».
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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CtgX__fhbdH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от JACQUELINE FELGATE (@jacquifelgate) [/link]
Также выяснилось, что круглое яйцо может стоить большую сумму денег: последнее такое было продано за 1700 долларов.
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