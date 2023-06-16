«Блин, сам не верю!» - Белорус снял волонтеров, которые специально разбрасывали мусор на Минском море
Пользователь с ником andreikachanchik разместил 15 июня в TikTok видео, на котором видно, как молодые люди зачем-то специально разбрасывают на пляже Минского моря мусор.
Автор видеоролика предположил, что бутылки и пакеты разбрасывают для того, чтобы потом сняли на видео, как волонтеры убирают мусор. В видеоролике в кадр попадает оператор с камерой, который дает ребятам советы, куда лучше бросить очередную пустую бутылку или пакет.
[link href=“https://www.tiktok.com/@andreikachanchik?refer=embed” title=“@andreikachanchik” target=“_blank” rel=“noopener”] @andreikachanchik [/link] Альтруизм 100го уровня?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/belarus?refer=embed” title=“belarus” target=“_blank” rel=“noopener”] #belarus [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/minsk?refer=embed” title=“minsk” target=“_blank” rel=“noopener”] #minsk [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5?refer=embed” title=“минскоеморе” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскоеморе [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“экология” target=“_blank” rel=“noopener”] #экология [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80?refer=embed” title=“мусор” target=“_blank” rel=“noopener”] #мусор [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC?refer=embed” title=“альтруизм” target=“_blank” rel=“noopener”] #альтруизм [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“съёмки” target=“_blank” rel=“noopener”] #съёмки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88?refer=embed” title=“треш” target=“_blank” rel=“noopener”] #треш [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7244938491203750661?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Качанчик” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Качанчик [/link]
- Это просто трешь! - возмущается автор видео.
Он отметил, что отдыхающих в тот момент на пляже было очень много и при этом он был чист.
Зрители оценили такую «уборку» пляжа и разразились ехидными комментариями: “В Беларуси на столько чисто что приходится сорить и потом собирать”, - написал “Вован”.
“Вся Беларусь в одном видео”, - прокомментировал ролик Evan Oldboy.
“?с такими волонтёрами и врагов не надо”, - вторил ему другой подписчик.
“Потом сделают пляжи платными, потому, что мусора много”, - пошутил ещё один зритель.
“Надо было вызвать милицию? пусть им бы штрафа дали”, - дал дельный совет ещё один пользователь.
“Может это обратная сьемка?? Блин , сам себе не верю”, - написал westrunsAlex.
Напомним, ранее Телеграф рассказал про видео, на котором «фельдшер обратился к белорусским водителям с эмоциональным обращением:
«Куда вы все торопитесь?» — Фельдшер обратился к белорусским водителям с эмоциональным обращением. Что он сказал?