Белорусам станет легче? В Евросоюзе решили упростить правила выдачи ПМЖ иностранцам

Опубликовано: 27.04.2023 13:56 , Обновлено: 27.04.2023

В Евросоюзе планируют упростить правила получения постоянного места жительства (ПМЖ) для иностранцев. Подробности рассказало Euronews.

Так, депутаты Европарламента предложили сократить период, в течение которого иностранцы должны постоянно проживать в ЕС, чтобы получить ПМЖ, с пяти до трех лет.

Они также заявили, что люди должны иметь возможность суммировать периоды проживания в разных странах ЕС и включать время, проведенное на учебе, сезонных работах или временную защиту (как украинские беженцы).

Также, если изменения вступят в силу, то новые ПМЖ будут давать право жить в любой стране ЕС без дополнительных требований (например, подтверждений финансов и работы). При этом могут отменить экзамены на знание языка, истории и культуры.

Все, что нужно, чтобы иностранцам стало легче получить ПМЖ, это чтобы проект одобрили все страны-члены ЕС.

«Есть надежда, что новый закон будет готов к февралю 2024 года — до следующих выборов в Европарламент. Но правительства могут замедлить этот процесс, поскольку это предложение вызвало разногласия с некоторыми политическими группами, которые считают, что вопросы иммиграции должны решаться на национальном уровне», — отметили в Euronews.

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