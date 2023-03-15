Белорусам предложили платить на 6% больше за яйца. Но это не налог

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Опубликовано: 15.03.2023 09:00 , Обновлено: 15.03.2023

В одном из белорусских магазинов покупатели заметили странность: при покупке десятка яиц в чеке появилось две цены.

Такая ситуация произошла в сетевом магазине в Молодечно. О ней рассказал Kraj.by.

Дело в том, в магазине яйца расфасовали как в пакет, так и в лоток. В первом случае цена составила 2,45 руб. А вот за яйца в лотке предложили доплатить еще 14 копеек. То есть их стоимость составила 2,59 руб., что на 5,7% больше, чем на яйца в пакете.

Отдельный ценник на лоток даже прикрепили на витрине рядом с ценником на яйца:

В магазине объяснили изданию, что яйца без упаковки «отгрузил один из поставщиков», и «компания закупила лотки отдельно», в которые сами работники магазина продукт и фасуют. Поэтому покупателям предложили выбор – покупать яйца в пакете или вместе с лотком.