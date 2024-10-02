Белорусам разрешат получать в тюрьмах среднее специальное образование? Депутаты уже одобрили законопроект

Опубликовано: 02.10.2024 13:07 , Обновлено: 02.10.2024

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва депутаты приняли законопроект "Об изменении законов по вопросам образования". Согласно документу, парламентарии хотят разрешить получать среднее специальное образование тем, кто находится в белорусских тюрьмах.

На сегодняшний день у заключённых есть возможность получить только профессионально-техническое образование. В новом законопроекте депутаты предложили повысить уровень до среднего специального, при этом уточнив: обучать осуждённых будут на базе филиалов колледжей, которые расположены на территории исправительных учреждений.

[info_b]К слову, в 2015 году в белорусских тюрьмах запустили проект “Образование открывает двери”, благодаря которому заключённые могли дистанционно получить высшее образование. Обучение было платным, и на тот момент составляло около 600 долларов. Среди предложенных специальностей были экономика, психология и маркетинг. В 2019 году проект закрыли.[/info_b]

Помимо этого, законопроект предусматривает и другие новшества. Как рассказали в Палате представителей Национального собрания Беларуси, он направлен на “привлечение к работе высокомотивированных и творческих педагогов, повышение престижа их труда, совершенствование системы подготовки кадров”. Такие задачи, по словам депутатов, ранее поставил Александр Лукашенко.

Помимо нововведений, касающихся заключённых, основные новации включают:

предоставление правительству полномочий на определение случаев перераспределения и перенаправления на работу выпускников, молодых специалистов, молодых рабочих, которые ранее не были установлены Кодексом об образовании; запрет на реализацию образовательных программ дошкольного и специального образования индивидуальным предпринимателям; наделение местных органов власти полномочиями на организацию бесплатной перевозки школьников к различным учреждениям образования, а также к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и других мероприятий; установление возможности приобретения школами и колледжами билетов на экскурсии для учащихся за счёт средств бюджета; закрепление требования о ношении школьниками одежды делового стиля; создание нового вида социально-педагогического учреждения — детского дома при монастыре.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко предложил ввести в вузах «предварительное распределение» для студентов, которые поступили по целевому направлению. По его мнению, это поможет заранее сориентировать будущего специалиста на работу в конкретной организации.

Лукашенко предложил ввести в вузах «предварительное распределение» некоторых студентов. Кого коснётся?