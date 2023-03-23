Белорусам предложили заработать «легкие деньги» от Беларуськалия. Что происходит?

Опубликовано: 23.03.2023 14:50 , Обновлено: 23.03.2023

Белорусам начали предлагать «легко» зарабатывать по 10-25 тыс. рублей в месяц от имени «Беларуськалия». В компании объяснили, почему на это не стоит вестись.

Так, например, в социальной сети Instagram появились посты от имени предприятия:

«Зарабатывайте от 10 000 рублей ежемесячно легко», «Беларуськалий открывает бесплатный доступ к инвестиционной платформе для всех граждан Беларуси. Каждый имеет возможность зарабатывать от 25 000 рублей в месяц», «Вы сможете зарабатывать от 100% своего вклада в неделю» и так далее.

Вот, как они выглядят:

При переходе по ссылке пользователям предлагают пройти якобы «официальный тест от “Беларуськалий”, чтобы получить доступ к платформе и начать зарабатывать».

Кому-то подобные предложения сразу же покажутся сомнительными, но кто-то все равно может поверить в «легкие деньги».

Что говорят в «Беларуськалии»?

В настоящем «Беларуськалии» предупредили, что это мошенники. Представители компании подчеркнули, что «не проводит и не планирует организацию каких-либо “программ инвестирования” и других финансовых мероприятий». А все аккаунты, которые разместили подобную информацию, «отношения к предприятию не имеют».

В свою очередь мы советуем вам не переходить по сомнительным ссылкам. Обычно мошенники таким способом выманивают у пользователей деньги. Чтобы проверить, проходит ли у компаний какая-либо акция, стоит заходить на официальные сайты. Кроме того, информацию о мошенниках дают СМИ.

Если вы вдруг стали жертвой обмана, стоит обратиться в милицию.

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