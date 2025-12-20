Белорусам предложили "удобные" полеты в Европу. Но есть нюанс

Опубликовано: 20.12.2025 12:56 , Обновлено: 20.12.2025

Генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин предложил белорусам "удобные" полеты в Европу. Маршрут пообещали без сложных пересадок "в загруженных хабах", но есть нюанс.

Без пересадок вовсе обойтись не удастся, ведь небо Европы для национального белорусского авиаперевозчика, компании “Белавиа”, по-прежнему остаётся закрытым. Однако в компании пообещали повысить удобства белорусам, которые хотят попасть в какую-то европейскую страну, не составляя для себя сложных составных маршрутов и не простаивая в автомобильных очередях на границе с Польшей, Литвой или Латвией. Для этого пассажирам предложили лететь в Казахстан, а уже оттуда - в европейском направлении.

Полётную программу из Минска в Алматы “Белавиа” возобновила буквально на днях. До этого белорусские самолёты не летали туда почти 4 года, поэтому в компании это событие назвали “долгожданным” и для них самих, и для пассажиров. Первым же самолётом в Казахстан из Минска улетел 101 пассажир.

Летать “Белавиа” в Алматы планирует два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Обратный рейс - на следующий день, во вторник и пятницу. Билет в одну сторону можно купить от 659 рублей, в обе обойдётся от 1169 рублей по минимальному тарифу.

“Учитывая, что Алматы является одним из крупнейших транспортных и деловых хабов Центральной Азии, возобновленные полеты «Белавиа» предоставят условия для удобных стыковок на рейсы из аэропорта Алматы по юго-восточным, европейским и иным направлениям, минуя сложные пересадки в других загруженных хабах”, - заявил Череухин, комментируя возобновление рейсов в Алматы.

При этом стоит отметить, что попасть в Европу с пересадкой белорусы могут и по более коротким маршрутам, в частности, через Грузию. Если полёт до Алматы займёт порядка 4 часов 40 минут, то до Грузии - на час меньше. Рейсы в Армению и Азербайджан займут не многим меньше, чем рейсы в Казахстан, так что существенной экономии по времени с этой точки зрения не получится.

Более того, если рассматривать именно европейское направление, аэропорт грузинского Тбилиси в этом плане будет более выгоден белорусам. Туда летают не только крупные европейские авиакомпании, но и многие лоукостеры, что сулит дополнительную выгоду. В целом у аэропорта Тбилиси больше прямых рейсов в разные города Европы, чем у казахстанского города Алматы.

Напомним, компания “Белавиа” также планирует запустить рейсы в США, которые недавно сняли с неё экономические санкции. Когда именно на табло вылета в аэропорту Минска могут появиться названия американских городов, рассказал на днях заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности компании Владимир Баркун.

В «Белавиа» анонсировали полёты в США. Когда?