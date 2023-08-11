Белорусам предложили товар «буквально за копейку». Что нужно сделать?

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Опубликовано: 11.08.2023 19:16 , Обновлено: 12.08.2023

Магазин «Остров чистоты и вкуса» объявил о старте акции, которая продлится с 11 по 17 августа. В эти дни в сети этих магазинов можно будет приобрети некоторый товар за 1 копейку. Но с условием.

Товар за копейку вам достанется, если вы сделаете покупку на определённую сумму. В этом случае в магазине пообещали, что вам продадут определенный товар “буквально за копейку”. Причём, “чем выше сумма покупки, тем интереснее этот «бонус»”, уверяют организаторы акции.

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При покупке на:

20,00 – 29,99 руб . — рулон туалетной бумаги Суражская М-325;

. — рулон туалетной бумаги Суражская М-325; 30,00 – 39,99 руб. — мыло жидкое «Я люблю», 450 г;

— мыло жидкое «Я люблю», 450 г; 40,00 – 49,99 руб. — средство для мытья стёкол Mister Window, 0,7 л;

— средство для мытья стёкол Mister Window, 0,7 л; 50,00 – 59,99 руб. — универсальное чистящее средство Romax WC, 750 г.;

— универсальное чистящее средство Romax WC, 750 г.; 60,00 руб . и более — гель для стирки белья Brix, 2 кг.

В «Острове чистоты и вкуса» отметили, что при расчёте итоговой суммы покупки, алкогольные напитки и сигареты не учитываются.