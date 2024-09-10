Белорусам предложили попробовать эксклюзивные сыры с абрикосом и лавандой. Где и когда это можно сделать почти бесплатно?

Опубликовано: 10.09.2024 14:31 , Обновлено: 11.09.2024

В ближайшие выходные в столице Беларуси запланировали провести Сырный фестиваль. На протяжении двух дней, с 14 по 15 сентября, в Центральном ботаническом саду можно будет попробовать "эксклюзивные сорта" с абрикосом и лавандой. По словам организаторов, их выпустили специально к мероприятию.

Планируется, что новинки и авторские разработки представят крупные молочные предприятия, небольшие семейные производства, фермы и домашние сыроварни. Например, «Савушкин продукт» специально ради фестиваля создал новую коллекцию сыров «Брест-Литовск «Пикантный». Организаторы заверили: их можно будет найти только на мероприятии.

Также ожидается, что на Сырном фестивале гостям покажут эксклюзив: сыры с абрикосом и душистым перцем, горчицей, лисичками и морковью, розмарином и оливками, базиликом и чесноком, гвоздикой и имбирём. Что касается классики, то организаторы предложили попробовать «Брест-Литовск Выдержанный», «Рубин», «Савъер», «Гранд Маасдам». Также на мероприятии представят сливочные и творожные сыры, фету, брынзу, сулугуни, адыгейский и разные виды моцареллы.

“Вместе с сырной поляной будут организованы ещё две – мясная и медовая. В программе – живая музыка по вечерам, выступления артистов и диджеев. Также пройдут дегустации, лекции и кулинарные мастер-классы, квизы, «сырные» игры для детей и взрослых. Кроме того, откроется интерактивная старинная сыроварня”, — рассказали организаторы. Время работы фестиваля — с 10 до 20:00 14 и 15 сентября.

Стоимость билетов:

20 рублей — взрослый (для всех категорий, включая многодетных родителей и студентов);

10 рублей — льготный (для детей от 7 до 16 лет, пенсионеров и инвалидов 2-ой и 3-ей группы);

0 рублей — детский (для детей до 7 лет, детей из многодетных семей и инвалидов 1 группы).

Ранее Telegraf.news писал о том, можно ли вернуть засохшему сыру свежесть. Оказывается, не обязательно отрезать затвердевшую, поменявшую цвет часть, и выбрасывать её в мусорное ведро. Есть простой метод, который поможет размягчить продукт всего за 30 минут. После этого он станет таким же вкусным, каким и был.

Что делать, если сыр засох? Этот способ поможет “реанимировать” его за 30 минут