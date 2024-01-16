Что делать, если сыр засох? Этот способ поможет “реанимировать” его за 30 минут

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Опубликовано: 16.01.2024 12:12 , Обновлено: 21.02.2024

Как вернуть засохшему сыру свежесть? Оказывается, не обязательно отрезать затвердевшую, поменявшую цвет часть и выбрасывать ее в мусорное ведро. Есть простой метод, который поможет размягчить продукт всего за 30 минут. После этого он станет таким же вкусным, каким и был.

Для того, чтобы “реанимировать” кусок сыра, вам понадобится всего лишь одна жидкость. Наверняка она есть у вас в холодильнике. Но если нет, стоит она не так уж и дорого.

Речь идет о молоке. Просто возьмите миску, положите туда сыр и налейте сверху жидкость так, чтобы она полностью покрывала продукт.

Достаньте сыр через 30 минут, аккуратно просушите бумажным полотенцем и положите обратно в холодильник.

Уже после нарезке первого кусочка вы поймете, что продукт идеально мягкий и свежий на вкус.

Как правильно хранить твердый сыр?

К сожалению, сыры имеют свойство засыхать, особенно если их неправильно хранить.

Ключевым вопросом здесь является подходящая температура. Стоит помнить, что твердые и полутвердые сыры вкуснее всего, когда их хранят при температуре 6-8 градусов Цельсия.

При хранении сыра в холодильнике важна не только температура, но и место хранения. Лучше всего будет, если сыр будет храниться на отдельных полках, вдали от других продуктов питания. Таким простым способом мы можем избежать неприятного смешения вкусов и ароматов.

Также лучше всего аккуратно завернуть твердый сыр во влажное полотенце или хлопчатобумажную ткань. Благодаря этому он сохранят свежесть гораздо дольше.

Как определить, что сыр испорчен?

Если продукт полежал в холодильнике в открытом виде какое-то время и вы не уверены, что он еще съедобен, вы можете легко проверить это.

Прежде всего, воспользуйтесь своим обонянием. Запах сыра не должен быть слабым, неприятным или отличаться от естественного. Если вы обнаружили необычный запах, немедленно выбросьте сыр в мусор, потому что рисковать не стоит.

Также обратите внимание на внешний вид продукта.. Если на нем есть необычные белые или синие пятна, это свидетельствует о наличии плесени. Помните, что во многих случаях, отрезав зараженный кусок, вы не спасете остальную часть сыра, которая уже заражена.

Такой продукт также следует как можно скорее выбросить и ни в коем случае не употреблять в пищу.

Но в каком случае плесневелый сыр есть все же можно? Об это ранее писал Телеграф со ссылкой на экспертов.

Можно ли есть сыр, который немного заплесневел? Узнали, насколько это безопасно