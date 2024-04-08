Белорусам предложили покупать бургеры в рассрочку. Это как?

Опубликовано: 08.04.2024 16:14 , Обновлено: 08.04.2024

Сеть ресторанов быстрого питания Mak.by предложила покупателям покупать блюда из ассортимента в рассрочку на два месяца.

Рестораны Mak.by стали партнёрами «Карты покупок» Белгазпромбанка и предложили покупать блюда из меню в рассрочку, которая на условиях банка составляет 2 месяца, рассказали представители банка в своём телеграм-канале.

Платёжная карточка “Карта покупок” предоставляет от банка овердрафт от 200 до 5 000 рублей. Она выпускается и обслуживается бесплатно сроком на 5 лет.

В сети её партнёров насчитывается более 36 000 магазинов и предприятий услуг и сервиса в Республике Беларусь.

“С «Картой покупок» у вас всегда есть деньги! И без фокусов!”, —заявили в телеграм-канале Белгазпромбанка.

Ранее Telegraf.news писал о том, что мобильный ресторан компании Mak.by представили в Минске. Его первой остановкой стала площадка перед универмагом “Беларусь”. Далее он отправится по стране, останавливаясь в разных городах.

Первый фудтрак Mak.by открыли в Минске. В какие города он поедет дальше?