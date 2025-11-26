Белорусам предложили использовать Telegram-ботов для оплаты ЖКХ. В милиции предупредили о последствиях

Опубликовано: 26.11.2025 12:53 , Обновлено: 26.11.2025

В домовых чатах, в которых состоят многие белорусы, в последнее время стали активно рекламировать специальных Telegram-ботов, которые якобы помогают с оплатой коммуналки буквально "в два клика". В брестской милиции предупредили о последствиях использования подобных ботов.

Несмотря на то, что возможностями Telegram-ботов сегодня активно пользуются даже официальные ведомства, на этот раз речь идёт об очередной мошеннической схеме.

Как работает схема, подробно расписали в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома. Сначала человеку присылают сообщение от имени управляющей компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительного кооператива (ЖСК) с предложением воспользоваться удобным способом оплаты услуг ЖКХ.

Порой “новый бот коммунальщиков” рекламируют прямо в домовых чатах, плавно вливаясь в обсуждение жильцов на тему потяжелевших квитанций. Перейдя по ссылке, бот потребует от вас ввести номер телефона и код для подтверждения регистрации. Всё это делается исключительно для того, чтобы выудить ценные данные из ваших гаджетов, а уже затем “открыть сезон охоты на ваши деньги”, предупредили в милиции.

В управлении по противодействию киберпреступности напомнили, что коммунальные службы и обслуживающие организации никогда не просят у своих клиентов личные данные в мессенджерах. Такая просьба или предложение - верный сигнал, что вы общаетесь с мошенниками и повод прекратить любое взаимодействие с ботом.

“Так что будьте внимательны: если бот предлагает «оплатить всё в два клика», то, возможно, эти клики — по вашему кошельку”, - предостерегли белорусов в милиции.

Ранее Telegraf.news рассказал, что середина ноября — время, когда большинство белорусы получают квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за октябрь, первый месяц с включённой платой за отопление в новом сезоне. Однако на этот раз суммы в платежках шокировали некоторых граждан. В социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, пользователи делятся цифрами и недоумевают. А количество просмотров сообщений перешагнуло миллион.

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