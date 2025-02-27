Белорусам предложили бесплатные блины с семгой, икрой и не только. Куда идти за угощением?

Опубликовано: 27.02.2025 17:31 , Обновлено: 27.02.2025

Одна из белорусских торговых сетей предложила отпраздновать вместе с ней Масленицу и угоститься бесплатными горячими блинами с разными начинками. Сделать это можно будет в Минске и всех областных центрах. Журналист Telegraf.news посмотрел, где еще жителям столицы предложили бесплатное масленичное лакомство.

Торговая сеть “Санта” [link href=“https://santaretail.by/o-kompanii/novosti/goryachie-bliny-konkursy-i-prizy-priglashaem-2-marta-vmeste-otmetit-maslenitsu/” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] угощать бесплатными блинами 2 марта с 12:00 до 16:00 возле шести своих магазинов. А именно:

Брест, ул. Рябиновая, 1А,

Гродно, Огинского, 2,

Минск, ул. Плеханова, 91,

Витебск, пр-т Московский, 86,

Гомель, ул. ул. Чечерская, 1Б,

Могилев, ул. Габровская, 32.

Решили угощать солеными блинами с семгой, икрой, ветчиной и сыром, а также сладкими со сгущенкой и “другими лакомствами” (какими именно, не уточнили). К блинам пообещали горячие напитки.

Афиша: santaretail.by

Еще для гостей праздника запланировали развлечение с диджеем, конкурсы для детей и взрослых с призами. А минчанам пообещали ярмарку ремесленников.

Где еще белорусов пообещали угостить бесплатными блинами?

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, куда в этом году можно отправиться на традиционные массовые гулянья, где можно поводить хороводы у костра с чучелом зимы и поесть бесплатные блины.

Так, угощать блинами, а заодно и развлекать конкурсами с подарками и выступлениями танцевальных и музыкальных коллективов пообещали 2 марта посетителей двух торгово-развлекательных центров в Минске: Galileo (ул. Бобруйская, 6, 3-й этаж, с 12:00) и Outleto (проспект Жукова, 44, перед главным входом на улице).

Где в Беларуси бесплатно поесть блины на Масленицу? Составили список локаций массовых гуляний