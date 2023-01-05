Белорусам пояснили, как они будут платить за питание детей в школах в 2023 году

Опубликовано: 05.01.2023 11:01 , Обновлено: 05.01.2023

В Комбинате школьного питания в Минске разъяснили, что главное нововведение по оплате питания школьников заключается в отказе от предоплаты.

Родители будут платить только за те дни, когда их ребенок ел в школьной столовой. Для этого учителей обязали вести учёт и до 9 утра каждого дня подавать заявки в столовую.

“Новшество же заключается в том, что сейчас расчет производится по аналогии с оплатой питания в детском саду. Родителям будет выставляться полный счет за предыдущий месяц. Например, за питание в декабре мамы и папы должны заплатить не позднее 25 января”, — передает слова директора Комбината школьного питания Надежды Лукашевич агентство “Минск-Новости”.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет Министров Беларуси выпустил постановление № 917 от 27 декабря 2022 года, согласно которому родители школьников должны будут компенсировать государству 100% расходов на питание в тех случаях, когда питание не оплачивается за счёт бюджета. Есть и другие изменения.

Совмин Беларуси обязал родителей школьников платить всю сумму за питание. Но есть нюанс