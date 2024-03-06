Белорусам посоветовали не трогать этот цветок в лесах. Чем опасен?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.03.2024 12:01 , Обновлено: 06.03.2024

С наступлением весны в европейских лесах, в том числе и в Беларуси, начинает цвести смертельно опасное растение. Трогать его ни в коем случае нельзя. Что за оно?

В Бещадском национальном парке (Польша) зацвела дафна, хотя еще рано для этого растения. Его также называют волчеягодником, он растет и в Беларуси. Чем опасна дафна?

[info_b]Daphne cneorum, или волчеягодник (волчник) боровой - вид растений, распространенный в Средней и Атлантической Европе, в Средиземноморье, на Балканах, в Малой Азии. В СНГ встречается на Украине, в Курской области, в Беларуси обнаружен в 1960-х годах в Лельчицком районе, позднее — в Припятском заповеднике. Растет волчеягодник боровой небольшими группами на ограниченной территории в сосновых лесах средней увлажненности, среди орляка и черники. В Припятском заповеднике вид находится под охраной заповедного режима.[/info_b]

Волчеягодник зацветает одним из первых в лесу весной. Его некрупные нежно-розовые ароматные цветки привлекают внимание.

“Не только цветы, но и все части растения (особенно плоды) содержат ядовитые вещества – дитерпеноиды мезереин и дафнетоксин. Эти соединения оказывают сильное раздражающее действие на кожу и слизистые, способствуют ломкости сосудов и вызывают повышенную кровоточивость, проявляют мутагенные свойства”, - рассказали в Национальном парке “Беловежская пуща”.

Контакт со свежим соком растения [вызывает](https://10.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4210315#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D1%8F%20%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D1%8C%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%B9,%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0) кожные ожоги и покраснение, а также волдыри и язвы. Отравление может произойти при поедании ягод, жевании коры, контакте сока растения с кожей. Даже вдыхание аромата этих красивых цветов способно вызвать у человека головную боль. Поэтому наблюдать за дафной можно, а вот трогать не нужно. Кстати, некоторые птицы могут употреблять ягоды этого растения без вреда для себя.

А вот у человека употребление более пяти ягод способно вызвать летальный исход.

К слову, в Беловежской пуще волчеягодник встречается довольно часто в составе подлеска смешанных и лиственных лесов. Растение обычно небольшое по размеру – до одного метра высотой.

Ягоды дафны могут быть разного цвета: ярко-красные, черные, темно-синие, фиолетовые и даже белые.

Ранее Телеграф рассказывал, где в Брестской области растут самые радиоактивные грибы и ягоды.

В санстанции рассказали, в каких лесах Брестчины самые радиоактивные грибы и ягоды