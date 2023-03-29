Белорусам пообещали температурные качели и оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды на 30-31 марта

Опубликовано: 29.03.2023 19:14 , Обновлено: 29.03.2023

В Белгидромете объявили на 30 марта оранжевый уровень опасности из-за ночной и утренней гололедицы. Но сюрпризы погоды на этом не закончатся. 30 и 31 марта температура будет колебаться от глубокого минуса до по-настоящему весеннего тепла.

Температура воздуха в Беларуси к утру четверга, 30 марта , по западу страны упадет до -1..-5°, а в центре Беларуси в 4-7 часов утра рухнет до -8..-13°, сообщил тг-канал Nadvor’e. В то же время, днём воздух прогреется до +2..+8°С, а по западу Беларуси и вовсе до +9..+11°С. Таким образом перепад температур ожидается на уровне 10-15°С градусов.

По всей Республике 30 марта обещают переменную облачность почти без осадков. Впрочем, ночью по востоку Беларуси пообещали снег, а днем в на крайнем Северо-Западе страны - небольшие осадки (мокрый снег, дождь).

А вот 31 марта уже потеплеет. “Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по юго-западу до -7°С по востоку страны. Максимальная днем будет от +4°С в северо-восточных до +14°С в юго-западных районах Беларуси”, - сообщили в Белгидромете. Днем почти везде в Беларуси пообещали осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом).