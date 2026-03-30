Белорусам пообещали спеццены на билеты на Чукотку

Опубликовано: 30.03.2026 14:42 , Обновлено: 30.03.2026

Губернатор Чукотского автономного округа России Владислав Кузнецов предложил белорусским властям активизировать сотрудничество в сфере туризма. В рамках такого сотрудничества белорусам власти российского региона пообещали спеццены на поездки к местам обитания белых медведей и местам миграции китов.

Свои предложения по развитию туристических потоков из Беларуси на Чукотку Кузнецов озвучил 30 марта на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передало госагентство БЕЛТА. По его словам, властям региона “очень хочется показать” свои уникальные красоты, которые, как они полагают, могут представлять интерес для белорусов.

“У нас есть то, чего нет здесь. Это бескрайние снежные просторы тундры, это невероятная по своей красоте и разнообразию фауна, белые медведи (на острове Врангеля находится самое большое поголовье белых медведей). Это киты. Вдоль берегов заповедника “Берингия”, который находится у нас, проходит зона миграции китов. Их можно увидеть. Можно сделать селфи с китом - гарантированная история”, - проложил примерный маршрут для потенциального белорусского туриста на Чукотке Кузнецов.

Несмотря на то, что Беларусь от Чукотского полуострова по прямой отделяет более 6,5 тыс. километров, губернатор этого отдалённого российского региона убеждён, что им удастся сделать такие турпоездки “экономически конкурентными”. Для этого Кузнецов пообещал белорусским туристам “специальную тарифную сетку”, причём пробные туры планируют организовать уже в этом году.

“Я надеюсь, мы с коллегами отработаем такие варианты предложений по стандартным маршрутам, которые точно будут интересны и экономически конкурентны”, - заявил Кузнецов.

Кстати, в 2025 году жители Беларуси активнее путешествовали по стране и за ее пределами. Увеличился и поток иностранных туристов. На это указывают данные Национального статистического комитета. Правда, в Белстате не уточнили, из каких именно стран, но сами данные за 2025, 2024 и 2023 год выявили весьма интересные тенденции.

Белорусы стали чаще путешествовать и реже посещать санатории