Белорусы стали чаще путешествовать и реже посещать санатории

Опубликовано: 04.03.2026 14:43 , Обновлено: 04.03.2026

В 2025 году жители Беларуси активнее путешествовали по стране и за ее пределами. Увеличился и поток иностранных туристов. Правда в Белстате не уточнили из каких стран. Мы проанализировали данные за 2025, 2024 и 2023 год и делимся с вами весьма интересными результатами.

Оказывается, согласно данным Национального статистического комитета, численность организованных туристов-белрусов, выехавших за границу, составила 736,4 тыс. человек. Это на 118 тыс. больше, чем годом ранее, и почти на 47% превышает показатели 2023 года (501,2 тыс.).

Внутренний туризм также показал рост, если верить официальной статистике. Согласно информации Белстата, в 2025 году 2,2 млн граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны. Однако подавляющее большинство – 93,8% – отправились в однодневные туристические поездки (экскурсии). В 2024 году таких было 1,6 млн, в 2023-м – 1,62 млн человек.

Въездной поток вырос в 2,5 раза

Въездной турпоток демонстрирует еще более заметную динамику. Численность организованных иностранных туристов, посетивших Беларусь, увеличилась до 579,2 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (233,1 тыс.), и на 58% выше показателя 2024-го (366,7 тыс.).

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2025 году, как и два предыдущих года, составляла 8 дней. Иностранные туристы, согласно данным Белстата, проводят в Беларуси ещё меньше - в среднем 4 дня. Этот показатель почему-то не меняется третий год подряд.

Гостиниц стало больше?

В 2025 году в стране действовало 664 гостиницы – на 46 больше, чем в 2024-м. Их услугами воспользовались 2,7 млн человек, из них 1,3 млн – граждане Беларуси (ровно столько же, сколько в 2024-м). Таким образом прирост числа постояльцев, судя по данным, обеспечили иностранные гости.

В санаторно-курортной сфере также произошли изменения. 503 организации приняли 1,1 млн человек – столько же, сколько в 2024-м. Однако количество белорусов среди отдыхающих снизилось: с 882 тыс. до 867,3 тыс. человек.

Агроусадьбы на подъеме

Тем временем, по данным Министерства по налогам и сборам, число субъектов агроэкотуризма выросло с 1408 в 2024 году до 1441 в 2025-м. А количество воспользовавшихся их услугами увеличилось до 472,5 тыс. человек. Из них подавляющее большинство – 449,5 тыс. – граждане Беларуси. Для сравнения: годом ранее услугами агроусадеб воспользовались 427,6 тыс. человек, включая 413,6 тыс. белорусов