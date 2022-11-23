Белорусам пообещали продавать быстрорастворимое сухое молоко

Опубликовано: 23.11.2022 09:39 , Обновлено: 23.11.2022

Гомельская «Милкавита» объявила, что начнет фасовать быстрорастворимое сухое молоко, чтобы продавать в белорусских магазинах. Об этом сообщили в телеграм-канале Гомельского облисполкома.

Как рассказала начальник цеха Алеся Борисенко, такое молоко «можно легко приготовить дома в течение 10 секунд в обычном стакане воды».

По вкусу оно ничем не отличается от того, что мы привыкли покупать в магазине в бутылках, да и по качеству – тоже», — заверила она.

Пока что предприятие фасует такое молоко в пакеты по 25 кг. И в основном они идут на экспорт. Теперь же «Милкавита» собралась купить новое оборудование, для того, чтобы упаковывать продукт в пакеты поменьше — от 300 г до 2 кг. После чего планируют отправлять их в белорусские магазины.

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ОАО «Милкавита» — один из крупнейших предприятий Беларуси в своей отрасли, самый крупный в Гомельской области. Как написано на сайте, компания способна переработать 1000 тонн молока в сутки.

Товарный портфель насчитывает более 150 наименований: цельномолочная продукция в широком ассортименте, йогурты и десерты, масло, сыры, сухие молочные продукты.

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Ранее Телеграф писал, что пользовательница TikTok показала бутылку белорусского молока на полке в магазине, в которой, как ей показалось, был странный осадок. На видео и вправду бутылка выглядит не очень привычно, и создаётся впечатление, что на дне то ли сыворотка или кефир, то ли на самом деле осадок. Это прокомментировали в компании «Молочный мир».

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