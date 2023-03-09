Белорусам пообещали на 10-12 марта от -23°С до +10°С. А солнце выйдет?

Опубликовано: 09.03.2023 15:47 , Обновлено: 09.03.2023

Белорусов в ночь на 10 марта ждут сильные морозы. Белгидромет спрогнозировал, что в одной из частей страны температура опуститься ниже 20°C. Что еще ждать от погоды в пятницу и на выходных 10-12 марта?

Оранжевый уровень опасности

На пятницу, 10 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега, мокрого снега, дождя, гололеда и гололедицы. Непогоду ждут в юго-западной половине республики. А именно в Брестской, Гродненской и Минской областях.

От -23°С до +10°С

По прогнозу Белгидромета, в пятницу, 10 марта , температура воздуха ночью составит от -2°С по югу до -23°С по северу страны. Днем же по Беларуси синоптики пообещали -4..+2°С, в южных районах — до +8°С. Ночью будет переменная облачность, днем облачность только усилится.

В субботу, 11 марта , на погоду в Беларуси повлияют атмосферные фронты от циклона, которые идет с территории Польши на Латвию. Также будет облачно.

По стране обещают снег, мокрый снег, дождь. А по северо-востоку страны – слабая метель и налипание мокрого снега. Кроме того, подует ветер, местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит +5°С по юго-западу до -7°С по северо-востоку Беларуси. Днем составит +1..+7°С. Южан (жителей Брестской, Гомельской областей) ждет тепло — до +10°С.

12 марта, в воскресенье, Беларусь окажется в тылу циклона, который уйдет на северо-западные районы Европейской России. Также будет облачно, но днем с прояснениями.

Без снега, а кое-где и метели, никуда. Ветер также обещают местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0..-6°С, днем -2..+4°С.