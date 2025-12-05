Белорусам пообещали долгожданные «просветы в облаках». Где и сколько продлится «аномальное тепло»?
Синоптики обновили прогноз погоды для Беларуси на ближайшие дни. В целом тёплый и влажный характер погоды сохранится, но появилась надежда на долгожданные изменения.
Если в пятницу, 6 декабря, страна остаётся под влиянием тёплой воздушной массы, то в субботу, 7 декабря, ситуация может начать меняться.
«Завтра погода чуть-чуть улучшится: на нашу территорию начнет поступать более сухой и прохладный воздух. Возможно, даже появятся просветы в облаках и наконец-то выглянет солнце», — сообщил метеоканал «Надворье».
По его данным, в первую очередь ясная погода может порадовать жителей юго-востока страны, Гомельской области.
Однако тенденция к аномально тёплой погоде никуда не денется. Долгосрочные прогнозы, например, от «Метеовайб», указывают, что после кратковременного похолодания в середине месяца (13-14 декабря) в Беларусь снова может прийти мощная волна атлантического тепла.
«На следующей неделе, после небольшого похолодания, характер погоды в Беларуси значительно изменится, так как на наш регион усилит влияние обширная циклоническая депрессия с центром над Британскими островами. В его передней части ожидается мощный вынос тепла с Атлантики», — отмечают синоптики.
По их расчётам, пик этого потепления в Беларуси ожидается 19-20 декабря, когда дневные температуры могут достичь +5…+11 °C, что на 10 градусов выше климатической нормы, и не исключены новые температурные рекорды.
Краткий прогноз на три дня от Белгидромета:
- Суббота , 7 декабря: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, преимущественно ночью. Туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура ночью -1…+5 °C, днём +1…+7 °C.
- Воскресенье , 8 декабря: Пасмурно. На большей части страны — кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Возможны туман и гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью -4…+2 °C, днём -2…+4 °C.
- Понедельник , 9 декабря: Облачно. Осадки (дождь, мокрый снег) на большей части территории. Туман, гололедица. Ветер южный, местами порывистый. Температура ночью -4…+3 °C, днём -1…+6 °C.