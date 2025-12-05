Белорусам пообещали долгожданные «просветы в облаках». Где и сколько продлится «аномальное тепло»?

Опубликовано: 05.12.2025 14:56 , Обновлено: 05.12.2025

Синоптики обновили прогноз погоды для Беларуси на ближайшие дни. В целом тёплый и влажный характер погоды сохранится, но появилась надежда на долгожданные изменения.

Если в пятницу, 6 декабря, страна остаётся под влиянием тёплой воздушной массы, то в субботу, 7 декабря, ситуация может начать меняться.

«Завтра погода чуть-чуть улучшится: на нашу территорию начнет поступать более сухой и прохладный воздух. Возможно, даже появятся просветы в облаках и наконец-то выглянет солнце», — сообщил метеоканал «Надворье».

По его данным, в первую очередь ясная погода может порадовать жителей юго-востока страны, Гомельской области.

Однако тенденция к аномально тёплой погоде никуда не денется. Долгосрочные прогнозы, например, от «Метеовайб», указывают, что после кратковременного похолодания в середине месяца (13-14 декабря) в Беларусь снова может прийти мощная волна атлантического тепла.

«На следующей неделе, после небольшого похолодания, характер погоды в Беларуси значительно изменится, так как на наш регион усилит влияние обширная циклоническая депрессия с центром над Британскими островами. В его передней части ожидается мощный вынос тепла с Атлантики», — отмечают синоптики.

По их расчётам, пик этого потепления в Беларуси ожидается 19-20 декабря, когда дневные температуры могут достичь +5…+11 °C, что на 10 градусов выше климатической нормы, и не исключены новые температурные рекорды.

Краткий прогноз на три дня от Белгидромета: