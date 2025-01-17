Прокуратура в Польше обвинила белоруса в организации «мафиозной» группировки, торговавшей польскими спецвизами

Опубликовано: 17.01.2025 12:51 , Обновлено: 17.01.2025

Польские правоохранительные органы рассказали о расследовании деятельности «международной группировки», нелегально переправлявшей иностранцев в Польшу в 2022-2024 годах. Как сообщило издание «Rzeczpospolita», преступники использовали различные схемы, включая фиктивное трудоустройство, приглашения в гости и даже специальные визы для IT-специалистов.

Расследование началось случайно, когда польский консул в Беларуси усомнился в подлинности документов одного из заявителей на визу. Как утверждает следствие, мужчину собиралась трудоустроить несуществующая фирма. Дальнейшее расследование выявило шесть фиктивных компаний в Лодзи и Белостоке, которые выдали более 2 тысяч фальшивых приглашений на работу.

По версии следствия, группировка действовала масштабно, предлагая различные типы виз: гостевые, студенческие и визы программы Poland Business Harbour (PBH) для IT-специалистов из Беларуси. Клиентов находили через Telegram, а «визовые центры» располагались в Украине и Беларуси.

Следователи утверждают, что приглашения для гостевых виз оформлялись за вознаграждение в 100-150 злотых, а «трудоустройство» стоило 200 злотых. Один из организаторов, который, по данным правоохранителей, оформил 843 приглашения, заработал на этом более 84 тысяч злотых. Услуга по оформлению визы PBH при этом стоила $700 долларов за двух взрослых и ребёнка.

Программа PBH, запущенная в 2020 году и закрытая год назад, оказалась особенно уязвимой для мошенников, сообщили следователи. Утверждается, что польские власти выдали около 93 тысяч таких виз, не проверив, действительно ли заявитель является IT-специалистом и существует ли фирма, готовая его трудоустроить.

По версии следствия, группировка обещала клиентам лёгкое получение виз PBH, уверяя, что Польша «не проверяет желающих». Этой схемой воспользовались как минимум 30 человек, в основном белорусы, которые не имели отношения к IT-сфере.

По данным польских правоохранителей, главой группировки был 30-летний гражданин Беларуси Олег М., проживающий в Польше с 2017 года. На данный момент более 100 человек проходят по делу, семеро из них арестованы. Среди подозреваемых — граждане Беларуси, Украины, а также польский адвокат и владельцы хостелов, якобы оформлявшие фиктивные бронирования.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Управления по делам иностранных граждан Польши опубликовали данные, в которых рассказали о количестве эмигрантов из Беларуси, получивших в 2024 году временный вид на жительство (ВНЖ).

Сколько белорусов получили ВНЖ в Польше в 2024 году? В Управлении по делам иностранцев озвучили статистику