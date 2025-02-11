"Тому, кто сможет завести" - Могилевчанин предложил купить машину за 500 рублей

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Опубликовано: 11.02.2025 18:45 , Обновлено: 12.02.2025

Могилевчанин опубликовал на одной из белорусских торговых площадок объявление, в котором предложил купить авто Daewoo Matiz 1998 года выпуска за 500 рублей (или $147,8 по курсу Нацбанка на 11 февраля). Видео с информацией о продаже машины опубликовали в TikTok, где комментаторы стали обсуждать предложение.

По состоянию на 18:24 11 февраля объявление еще [link href=“https://auto.kufar.by/vi/cars/1007113573?rank=14&searchId=22c5336e7e9ba6e4c1b2010fb5676cb403de” target=“_blank” rel=“noopener”] актуально [/link]. Так, это Daewoo Matiz с пробегом в 350 тыс. км, хэтчбек с передним приводом, но без двигателя и коробки передач, как сказано в описании объявления. То есть машина не на ходу, возможно, этим и обусловлен низкий ценник.

Фото: продавец машины / auto.kufar.by

К слову, продавец не исключил обмен этой машины на что-либо.

Фото: продавец машины / auto.kufar.by

“500 рублей тому, кто завести ее сможет, а так она бесплатная”, - пошутил один комментатор под видео в TikTok.

“На металл если сдать, и то больше выйдет”, - считает другой пользователь.

Для сравнения: Daewoo Matiz 2000 года выпуска, но уже с двигателем и коробкой передач [link href=“https://auto.kufar.by/vi/cars/1005629724?rank=30&searchId=2e367c7916aab2c7ecf130103809f90f3c01” target=“_blank” rel=“noopener”] продают [/link] на той же площадке объявлений в Гродно за 4227 рублей ($1250). Машину этой же марки 1999 года [link href=“https://auto.kufar.by/vi/cars/1004611548?rank=37&searchId=2e367c7916aab2c7ecf130103809f90f3c01” target=“_blank” rel=“noopener”] выставили [/link] на продажу в Минске за 3381 рубль (почти $1000).

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя правления автомобильной ассоциации “БАА” Андрей Ткачев заявил о “трансформации” белорусского автомобильного рынка. Как показала статистика продаж новых машин в январе 2025 года, “зеленые авто” заняли рекордную долю в общем объеме, а лидерство среди марок продаваемых авто впервые за многие месяцы заняли не белорусско-китайские “БЕЛДЖИ”.

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