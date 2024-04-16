Белорус полтора года получал пенсию умершего человека. Сколько должен вернуть государству?

Опубликовано: 16.04.2024 13:18 , Обновлено: 16.04.2024

Белорус полтора года получал пенсию умершего человека. Для этого он использовал чужой паспорт. Какую сумму теперь мужчина должен вернуть государству, рассказали в службе информации прокуратуры Минска.

По материалам дела, “чужую” пенсию белорус получал в период с 8 января 2021 года по 8 июня 2022-го в одном из минских отделений почтовой связи. Для этого в паспорте умершего человека 1930 года рождения он заменил фото на “изображение неустановленного мужчины” и таким образом сообщил сотрудникам почты ложные сведения о себе.

“Это позволило ему неоднократно завладеть деньгами в крупном размере, которые были начислены умершему в качестве пенсии по возрасту”, - отметили в службе информации прокуратуры.

Суд Заводского района столицы обвинил мужчину в мошенничестве. Ущерб государству - свыше 11,6 тыс. рублей . Теперь белорус должен вернуть эту сумму. Кстати, свою вину он признал в полном объеме и рассказал, что деньги использовал “по собственному усмотрению”.

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