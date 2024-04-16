Белорус полтора года получал пенсию умершего человека. Сколько должен вернуть государству?
Белорус полтора года получал пенсию умершего человека. Для этого он использовал чужой паспорт. Какую сумму теперь мужчина должен вернуть государству, рассказали в службе информации прокуратуры Минска.
По материалам дела, “чужую” пенсию белорус получал в период с 8 января 2021 года по 8 июня 2022-го в одном из минских отделений почтовой связи. Для этого в паспорте умершего человека 1930 года рождения он заменил фото на “изображение неустановленного мужчины” и таким образом сообщил сотрудникам почты ложные сведения о себе.
“Это позволило ему неоднократно завладеть деньгами в крупном размере, которые были начислены умершему в качестве пенсии по возрасту”, - отметили в службе информации прокуратуры.
Суд Заводского района столицы обвинил мужчину в мошенничестве. Ущерб государству - свыше 11,6 тыс. рублей . Теперь белорус должен вернуть эту сумму. Кстати, свою вину он признал в полном объеме и рассказал, что деньги использовал “по собственному усмотрению”.
Ранее Telegraf.news рассказывал, как животновод из Скиделя Гродненской области сначала украла у своего коллеги 100 рублей, а когда он начал их искать, сожгла купюру. Женщина возместила причиненный ущерб коллеге, однако наказания все равно не избежала.