Белорус перекрыл часть улицы колючей проволокой, чтобы "ускорить" ремонт дороги. Это как?

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Опубликовано: 16.04.2024 20:41 , Обновлено: 16.04.2024

Житель Каменца, что в Брестской области, придумал, как из-за плохой дороги обезопасить свой участок от затопления. Белорус загородил часть улицы, повесил самодельный плакат и написал, что по всем вопросам обращаться в Каменецкое ЖКХ. Там ответили.

Дело в том, что, по словам мужчины, после сильных дождей вода с улицы прямиком шла к нему во двор. Было затоплено всё: двор, гараж, сарай. После обращения в соответствующие инстанции дорогу пообещали отремонтировать, однако это слишком затянулось, пишет информационный портал Kamenec.by. В конце концов, чтобы оградить себя от затопления, по словам мужчины, он завёз за свои деньги 180 тонн песка и “поднял” часть улицы, которая примыкает к его участку.

А двумя месяцами ранее Каменецкое ЖКХ вместе с ГАИ решило вообще закрыть часть этой дороги. Проблемный участок перекрыли турникетами и установили знак, что проезд запрещён. Люди могли проходить, велосипеды тоже. Но потом, со слов мужчины, кто-то передвинул турникет, и машины опять пошли напрямую. А недавно конструкцию и вовсе опрокинули.

Тогда белорус и решил перекрыть дорогу колючей проволокой, повесив вдобавок самодельный плакат, который гласит: “Аварийно-опасный участок, проход и проезд запрещён”.

“Два месяц назад вместе с ГАИ мы перекрыли движение, чтобы выбрать подрядную организацию. Теперь подрядчик определился. В ближайшее время, если не помешает погода, начнём работы по асфальтированию улицы. До 1 мая планируем их завершить», — пообещали в Каменецком ЖКХ.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси изменило процедуру прохождения техосмотра. Теперь водителям нужно будет заполнить “заявление на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”.

Минтранс Беларуси внес изменение в процедуру прохождения техосмотра. В чем новшество?