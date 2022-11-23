Белорус открыл пакет молока, а оно оказалось фиолетовым

🎥 Видео

Опубликовано: 23.11.2022 19:57 , Обновлено: 23.11.2022

В сети появилось видео, где житель Беларуси наливает в стакан просроченное на пару дней молоко, а то почему-то стало фиолетового цвета.

«Здравствуйте. Открыли просроченное на два дня молоко, а из пакета полился фиолетовый кефирчик. Против кефира ничего не имею, но фиолетовый…», - передает слова своего подписчика тг-канала “Мерзкий Кокобай”.

На видео видно, что пакет молока произведен на Белакте. Это белорусское предприятие, которое славится качественными молочными продуктами и детским питанием. Что произошло с цветом молока, пока объяснения нет. Может, шутка читателя?

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Ранее Телеграф сообщил, что пользовательница TikTok показала бутылку белорусского молока на полке в магазине, в которой, как ей показалось, был странный осадок. На видео и вправду бутылка выглядит не очень привычно, и создаётся впечатление, что на дне то ли сыворотка или кефир, то ли на самом деле осадок.

Молокозавод объяснил появление «перламутровых» бутылок с молоком в белорусских магазинах