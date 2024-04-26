"Белкарт" предложила скидки на картинг, фильмы и суши. За сколько можно провести вечер?

Опубликовано: 26.04.2024 16:21 , Обновлено: 05.07.2024

Банковский процессинговый центр вместе с платёжной системой "Белкарт" предложили белорусам воспользоваться скидками на картинг, фильмы и суши. Правда, только на несколько дней.

Авторы акции предложили начать с адреналина и позвать любимого человека, друга, брата, свата на картинг — скидка на гонки по промокоду “Белкарт” составит 20%, заверили организаторы. Однако есть условие: акция распространяется на сеть столичных картинг-клубов F1.

На сайте компании указаны следующие цены в зависимости от дня недели и месторасположения гоночного клуба:

1 заезд на 10 минут в будни (Малиновка) — 27 рублей;

1 заезд на 10 минут в будни (Веснянка) — 25 рублей;

1 заезд на 10 минут в выходные — 30 рублей.

После динамичных гонок организаторы предложили “устроиться на уютном диване и наслаждаться романтическим фильмом” на VOKA.TV. С промокодом BELKART2024 можно получить бесплатную подписку «Всё включено» на 30 дней.

Интересно, что на сайте о подписке сказано следующее: “первые 14 дней бесплатно”. Выходит, что выгода заключается не в месяце бесплатного пользования, а всего лишь в половине. Тем не менее, стоимость подписки после окончания безвозмездного периода составит 14,90 рублей за 30 дней.

“И не забудьте про перекус во время просмотра!” — отметили организаторы и добавили, что по промокоду BELKART суши от Sushi House обойдутся со скидкой 10%.

[info_b] Акция на картинг действительна до 30 апреля 2024 года, на суши и подписку от VOKA.TV — до 1 мая 2024 года. [/info_b]

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