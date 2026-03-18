Белгидромет выступил с весенним запретом для белорусов

Опубликовано: 18.03.2026 11:28 , Обновлено: 18.03.2026

Государственное погодное ведомство Белгидромет выступило с официальным заявлением, в котором сразу с четырьмя восклицательными знаками и капслоком написало, что «!!ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД НЕЛЬЗЯ!!».

Погода в стране установилась по меркам марта теплая и устойчивая, что ускорило таяние льда. Хотя кое-где на водоемах он все еще есть и может создавать у людей впечатление, что он еще крепок, когда это не так.

По состоянию на 18 марта лед все еще замечен лишь на Западной Двине у городского поселка Сураж, ее притоках — реках Полота у деревни Янково и Дрыса у деревни Дерновичи, на Соже у города Кричев и его притоке — реке Беседь у агрогородка Светиловичи. А ледоход наблюдается на отдельных участках Западной Двины, Днепра и Сожа.

Также лед все еще стоит на водохранилищах Вилейском, Чигиринском, Солигорском, Заславском, Красная Слобода, озерах Нарочь, Дривяты, Червоное и Лукомском.

«Интенсивность роста уровней воды составляет на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа до 45 см за сутки, на остальных реках — до 7 см за сутки», — уточнили в Белгидромете.

А опасные уровни воды заметили на притоках Припяти — реках Случь у агрогородка Ленин, Уборть у деревни Краснобережье, Птичь у деревни Первая Слободка и на притоке Сожа — реке Проня у деревни Летяги.